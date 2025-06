Lo scorso fine settimana vi avevamo anticipato le indiscrezioni relative all'annuncio a sorpresa di un visore per la realtà virtuale brandizzato Xbox, ma adesso posso confermarvi che è arrivata la conferma ufficiale.

Xbox e Meta hanno infatti svelato il Meta Quest 3S Xbox Edition, un'edizione limitata dell'omonimo visore VR (che trovate invece su Amazon) pensato appositamente per chi ama giocare su Game Pass.

Non si tratta dunque di una vera e propria risposta al PlayStation VR2, dato che non solo non è compatibile con le console Xbox, ma allo stesso tempo sembra essere solo ed esclusivamente un'edizione limitata di un visore già esistente sul mercato, senza alcuna reale novità in più.

Si tratta tuttavia di un prodotto interessante per chi vuole espandere la propria esperienza di gioco: il bundle di Meta Quest 3S Xbox Edition include infatti un controller wireless Xbox ufficiale in edizione limitata con colorazione nera e verde e 3 mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate, oltre ovviamente al visore, i controller Touch Plus e un alimentatore universale.

Il visore è già disponibile per l'acquisto a 400 dollari o 380 sterline, ma sfortunatamente non è ancora prevista un'uscita sul territorio italiano: Meta Quest 3S Xbox Edition può infatti essere ordinato solo dal sito ufficiale di Meta per l'Europa, ma attualmente la distribuzione è prevista solo per il Regno Unito.

Tuttavia, è già presente una pagina ufficiale in italiano con le specifiche tecniche, dettagli del bundle e anche una comoda FAQ, cosa che ci lascia immaginare che Meta e Xbox stiano preparando il terreno anche per un possibile debutto sul nostro territorio.

Come anticipavamo in apertura, si tratta comunque di un'edizione limitata e che non resterà disponibile per sempre: un annuncio che sicuramente era difficile aspettarsi, ma che potrebbe essere un tentativo da parte di Microsoft di testare il terreno per un eventuale mercato VR.

Vi terremo comunque aggiornati in caso di novità al riguardo, anche per un'eventuale uscita in Italia.