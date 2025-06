Oggi vi segnaliamo un nuovo gioco gratis da non lasciarvi scappare su Steam, disponibile per il riscatto soltanto per poche ore e che farà le gioie di chi adora i metroidvania.

Da adesso potete infatti aggiungere al vostro account il primo capitolo di SteamWorld Dig, una deliziosa e coloratissima avventura a piattaforme con ambientazioni minerarie.

Nei panni del robot solitario Rusty, i giocatori giungeranno in una vecchia e povera città mineraria: scaverete il più possibile nel sottosuolo per portare alla luce non solo tante ricchezze, ma per scoprire anche un'antica minaccia incombente.

Questa piccola perla di Image & Form Games venne pubblicata originariamente sul Nintendo 3DS, ma è stata particolarmente apprezzata anche dai giocatori PC grazie alla sua rivisitazione grafica in HD: lo dimostra il 94% di recensioni positive complessive su Steam.

Il team di sviluppo ha deciso di proporvi gratuitamente SteamWorld Dig in occasione dei saldi dedicati all'intero franchise, dandovi così la possibilità di avvicinarvi alla saga: potete farlo vostro dirigendovi alla seguente pagina ufficiale e facendo clic sul pulsante "Aggiungi all'account".

La promozione resterà disponibile solo fino al 26 giugno alle ore 19:00, dunque vi consiglio di procedere il prima possibile con il riscatto.

E se doveste apprezzare SteamWorld Dig, colgo l'occasione per segnalarvi che il suo sequel è disponibile in offerta su Steam addirittura con il 94% di sconto, arrivando a costarvi appena 1,19€: un'altra occasione da non lasciarvi scappare, anche se si tratta solo di un piccolo consiglio personale.

Non posso che concludere augurandovi come sempre buon divertimento con il vostro nuovo gioco gratis, ma non prima di ricordarvi che su Steam potete approfittare di un'altra promozione disponibile a tempo limitato: un'avventura grafica ambientata nel Paese delle Meraviglie.

Continueremo a segnalarvi sulle nostre pagine i prossimi giochi gratis da non lasciarvi scappare: se volete supportare il nostro lavoro e avvicinarvi ulteriormente alla saga di SteamWorld, potreste dare un'occhiata all'edizione fisica di SteamWorld Heist II, disponibile su Amazon.