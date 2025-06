C'è chi si lamenta della poca presenza di software per Nintendo Switch 2, e ora Drag x Drive è finalmente pronto ad entrare nella libreria di videogiochi della nuova generazione di Nintendo.

Il peculiare gioco sportivo, svelato al Nintendo Switch 2 Direct, arriverà il 14 agosto in formato esclusivamente digitale, riempiendo un altro slot nel calendario del primo anno della console.

Drag x Drive tratta di un titolo sportivo di basket 3v3, ma con un twist: i giocatori dovranno utilizzare le nuove funzionalità dei Joy-Con 2 in modalità "mouse" per guidare entrambe le ruote del veicolo del proprio personaggio.

L'idea è quella di permettere ai giocatori di eseguire trucchi speciali e movimenti complessi, sfruttando appieno le nuove capacità hardware. Drag x Drive sembra essere concepito anche come una vera e propria vetrina per la console, nella speranza che sia anche un bel gioco da avere in libreria.

Inizialmente, Drag x Drive era stato annunciato con una generica finestra di lancio "Estate 2025". A differenza delle recenti controversie legate alla data di uscita di titoli come Metroid Prime 4: Beyond, ora i fan sanno con certezza quando potranno mettere le mani sul gioco.

L'annuncio è stato veicolato tramite l'applicazione Nintendo Today, che ha ufficializzato la data del 14 agosto. Sempre all'interno dell'app è stato confermato che Drag x Drive non avrà nessuna versione fisica, andando a potenziare ancora la volontà di Nintendo di rendere il digital delivery un metodo distributivo preferenziale (o quasi).

Questo si nota anche dal modo in cui Nintendo sta trattando i pirati, che non potranno nemmeno usare le game key card nel caso si ritrovino a manomettere la console: ecco i dettagli.

Una mossa decisamente aggressiva che allo stesso tempo serve per mandare un messaggio ai potenziali pirati: meglio non utilizzare strumenti non autorizzati per bypassare la protezione del copyright su Switch 2, pena la perdita dell'accesso ai contenuti digitali. Inclusi anche diversi "giochi fisici digitali".