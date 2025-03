RTX 5070: ecco dove acquistarla e se conserverrà il suo MSRP

La RTX 5070 ha finalmente fatto il suo debutto sul mercato, rappresentando un'opzione ideale per i videogiocatori più esigenti e per gli appassionati di hardware. Questa GPU di ultima generazione è progettata per offrire prestazioni eccezionali in QHD (1440p), mantenendo al tempo stesso una gestione fluida anche in 4K. Il prezzo consigliato si attesta sui 659€, posizionandola in una fascia di mercato competitiva, ma le scorte iniziali potrebbero essere limitate. Data la forte richiesta, il costo potrebbe subire oscillazioni nel breve periodo, ma un aumento della disponibilità atteso per marzo dovrebbe contribuire a stabilizzare i prezzi.

RTX 5070: a chi è consigliata?

Chi desidera acquistare la RTX 5070 può già monitorare la disponibilità presso diversi rivenditori online. Sebbene le unità al momento siano limitate, alcuni negozi la offrono già con quantità variabili. Trattandosi di un lancio recente, è fondamentale controllare i prezzi, poiché trovare la scheda al MSRP ufficiale potrebbe risultare complicato. Tuttavia, con l'arrivo di nuovi stock previsto nelle prossime settimane, si prevede un assestamento del mercato, rendendo più semplice reperire la RTX 5070 a condizioni vantaggiose.

Rispetto alla precedente RTX 4070, la RTX 5070 offre un incremento delle prestazioni compreso tra il 27% e il 32%, a seconda della risoluzione utilizzata. Questa scheda si distingue per un'ottima efficienza sia in 1440p che in 4K, garantendo risultati eccellenti nei titoli più recenti. Anche con il ray tracing attivo, la fluidità rimane elevata, offrendo un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata. Sebbene alcuni titoli particolarmente impegnativi possano evidenziare i limiti della scheda, il salto generazionale la rende una scelta interessante per chi desidera elevate performance senza investire nelle più costose RTX 5080 o RTX 5090.

Pur essendo ottimizzata per il QHD, la RTX 5070 offre un'eccellente esperienza di gioco anche in 4K, soprattutto nei titoli meno impegnativi. Grazie alla combinazione tra potenza di calcolo e gestione avanzata del ray tracing, questa GPU garantisce immagini dettagliate e una fluidità di gioco impeccabile. Se siete alla ricerca di una scheda video che unisca alte prestazioni e un buon rapporto qualità-prezzo, la RTX 5070 rappresenta una delle migliori scelte attualmente disponibili, in attesa di vedere come risponderà AMD con le sue nuove soluzioni grafiche.

RTX 5070, dove acquistarla?

Se siete interessati all'acquisto della RTX 5070, ecco alcuni store che la offrono:

N.B.: Ricordate di controllare frequentemente la disponibilità e il prezzo, in quanto potrebbero variare rapidamente a causa dell'elevata domanda.