Amazon Prime non è mai stato così conveniente. Dopo aver rivoluzionato il modo in cui guardiamo film, serie TV e ascoltiamo musica, oggi il servizio aggiunge un nuovo tassello al suo ecosistema: Amazon Luna, la piattaforma di cloud gaming completamente rinnovata che sarà inclusa per tutti i membri Prime, senza costi extra.

Iscriviti a Prime

Dal salotto di casa a un’esperienza condivisa

L’idea è semplice ma rivoluzionaria: trasformare ogni serata in famiglia o con gli amici in una vera GameNight. Basta una buona smart TV, Fire TV o un tablet: non serve console né PC da gaming costosi, e nemmeno un controller dedicato. Con i nuovi party game GameNight, infatti, è sufficiente il proprio smartphone, che si trasforma in controller in pochi secondi.

Dai grandi classici come Cluedo, Taboo e Ticket to Ride fino a titoli amati come Angry Birds ed Exploding Kittens, la nuova sezione GameNight promette risate e divertimento immediato. E al lancio ci sarà anche un’esclusiva assoluta: Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un party game potenziato dall’IA che promette momenti esilaranti.

Non solo party game: una libreria di oltre 50 titoli inclusa

Per chi vuole spingersi oltre, il nuovo Amazon Luna offrirà anche una libreria in continua evoluzione con più di 50 giochi tra blockbuster, indie e classici moderni: da Hogwarts Legacy a Indiana Jones and the Great Circle, da Kingdom Come: Deliverance II a SpongeBob: Battle for Bikini Bottom. Tutto compreso nell’abbonamento Prime.

Se si possiede già un controller Bluetooth si è pronti a giocare; in alternativa, è disponibile il Luna Controller, acquistabile su Amazon con sconti riservati ai membri Prime.

Con Luna, l’abbonamento Prime diventa quindi ancora più completo, trasformandosi in un vero hub di intrattenimento: spedizioni veloci, film e serie su Prime Video, musica con Amazon Music, libri e ora anche cloud gaming accessibile e sociale. Il tutto senza costi aggiuntivi rispetto alla normale quota Prime. Secondo Jeff Gattis, General Manager di Amazon Luna: "Luna porta avanti la promessa di Prime: semplicità, intrattenimento e convenienza, con un nuovo modo di giocare che unisce tecnologia cloud, intelligenza artificiale e divertimento in famiglia".

Il nuovo Amazon Luna sarà disponibile entro la fine dell’anno, con aggiornamenti e nuovi titoli in arrivo continuamente. Un’ulteriore dimostrazione che Amazon Prime non è solo un abbonamento, ma un ecosistema che evolve per offrire sempre più valore ai suoi iscritti.

Iscriviti a Prime