Benvenuti nella guida ai trofei e al platino di Silent Hill f, la nuova esperienza horror psicologica della storica saga Konami ambientata nel Giappone degli anni ’60 recensita qui. Questo capitolo mescola atmosfere cupe e disturbanti tipiche della serie con un gameplay più dinamico, fatto di schivate, contrattacchi e gestione accurata delle risorse, e ve lo diciamo subito: ottenere tutti i trofei per l'ambito platino non sarà proprio una passeggiata.

Per ottenere il platino di Silent Hill f dovrete, infatti, completare più run di gioco, sbloccare tutti e 5 i finali e recuperare i 93 collezionabili (documenti, Omamori nascosti e potenziamenti personaggio). Saranno necessarie almeno tre partite complete, poiché alcuni finali si attivano solo dopo aver completato determinate condizioni in New Game+ e New Game+2.

Ma non temete: in questa guida vi spiegheremo passo passo come organizzare le vostre run per ridurre al minimo la ripetizione e arrivare in maniera efficiente al trofeo di platino.

ATTENZIONE: da questo punto in poi ci saranno potenziali spoiler sulla trama di Silent Hill f!

Roadmap verso il platino

Step 1: Prima partita – difficoltà Storia (Azione + Enigmi), tutti i collezionabili iniziali e Finale 1

Nella prima run di Silent Hill f vi consigliamo di partire con la difficoltà Storia sia per combattimenti che per enigmi. La difficoltà massima “Lost in the Fog” per l’azione non sarà disponibile sin da subito, mentre quella enigmi sì, ma non conviene complicarsi la vita al primo giro.

Durante questa run dovrete:

Raccogliere tutti i collezionabili disponibili dalla prima partita (documenti, Omamori, upgrade);

Prestare attenzione a oggetti particolari che, se mancati, potrebbero richiedere un’intera run aggiuntiva (es. Sakuko’s Diary 1-3 e il documento Clinical Trial 1);

Ottenere eventuali trofei legati a boss o sezioni specifiche;

Il Finale 1 (“Coming Home to Roost”) è l’unico disponibile nella prima partita, quindi non dovrete fare scelte particolari. Una volta terminata, create un Clear Save File, che vi servirà per avviare il New Game+.

Step 2: Seconda partita – New Game+ su difficoltà Difficile (Enigmi), Finali 2, 3 e 5

Dal vostro nuovo salvataggio, avviate il New Game+ selezionando la difficoltà Hard Puzzle: vi servirà per completare tutte le modalità degli enigmi.

In questa run otterrete:

I collezionabili esclusivi del New Game+, inclusi Sakuko’s Diary 4-6 e il Clinical Trial 2;

Finali 2 e 3, gestibili con salvataggi manuali strategici poco prima delle biforcazioni;

Il Finale segreto 5 (UFO), necessario per un trofeo specifico anche se non conta come “full ending”.

⚠️ Attenzione: non utilizzate mai le Red Capsules, requisito fondamentale per i Finali 2 e 3.

Finale 2 (“Fox’s Wedding”) → niente capsule rosse + spada purificata o non raccolta.

Finale 3 (“The Fox Wets Its Tail”) → niente capsule rosse + ottenere la spada ma non purificarla.

Finale 5 (The Great Space Invasion!) → attivabile solo leggendo i poster e ascoltando la trasmissione UFO. Anche qui create Clear Save File separati: vi serviranno due finali completi (1 + 2 o 1 + 3) per sbloccare il Finale 4.

Step 3: Terza partita – New Game+2 su difficoltà Lost in the Fog (Azione + Enigmi), Finale 4

Con almeno due finali completi sbloccati, potrete accedere al New Game+2. È il momento giusto per affrontare la modalità più dura, Lost in the Fog, sia per l’azione che per gli enigmi. In questa run sarete potenziati al massimo, con più slot per gli Omamori e la possibilità di gestire al meglio i combattimenti.

L’obiettivo principale sarà sbloccare il Finale 4 (“Ebisugaoka in Silence”), che richiede:

Almeno due finali completi ottenuti in precedenza;

Nessuna capsula rossa usata;

Spada sacra purificata;

Offrire il ciondolo all’Antico Jizo.

Per affrontare al meglio la difficoltà Lost in the Fog vi consigliamo la combinazione di Omamori:

Beetle (più danni ai nemici storditi)

(più danni ai nemici storditi) Boar (recupero stamina rapido)

(recupero stamina rapido) Rabbit (contrattacco potenziato dopo schivata perfetta)

(contrattacco potenziato dopo schivata perfetta) Serpent (contrattacco automatico a costo di Sanità)

(contrattacco automatico a costo di Sanità) Suzuran (schivata perfetta facilitata)

Con questo setup la maggior parte degli scontri diventa più gestibile, riducendo il margine di errore.

Step 4 (facoltativo): tutto ciò che rimane

Se avete mancato qualche documento, collezionabile o trofeo situazionale (come quelli legati a boss fight specifiche), potete avviare un’ulteriore run da un salvataggio nuovo di NG+2. In questo modo completerete eventuali obiettivi mancanti e vi avvicinerete definitivamente al trofeo di platino “I Still Have Wings”.

Silent Hill f: tutti i trofei e come ottenerli

Trofeo di Platino

I Still Have Wings (Ho ancora le ali): Ottieni tutti gli altri trofei del gioco

Trofeo d’Oro

Ebisugaoka in Silence (Ebisugaoka nel silenzio): Ottieni il quarto finale, “Ebisugaoka nel silenzio”, giocabile solo in Nuovo Gioco++.

Trofei d’Argento

God Slayer (Assassino di dei): Sconfiggi sia lo Tsukumogami che il Kyubi entro 10 minuti dall’inizio dello scontro finale.

Puppetmaster (Burattinaio): Sconfiggi lo Tsukumogami senza essere colpito da nessuna freccia durante il boss fight.

Clear Skies (Cielo sereno): Completa il gioco a difficoltà “Lost in the Fog” (accessibile dopo una run).

Prodotto in caricamento

Fox Tamer (Domatore di volpi): Sconfiggi tutti i mostri evocati prima di porre fine allo Shichibi.

Winners Don’t Do Drugs (I vincitori non usano droghe): Raggiungi la residenza Iwai senza prendere nessuna pasticca e lascia le pastiglie sulla scrivania nel laboratorio di Shu.

Fox’s Wedding (Il matrimonio della volpe): Ottieni il secondo finale, “Fox’s Wedding”, in Nuovo Gioco+.

The Fox Wets Its Tail (La volpe si è bagnata la coda): Ottieni il terzo finale, “The Fox Wets Its Tail”, in Nuovo Gioco+.

The Bird that Flies Highest (L’uccello che vola più in alto): Sconfiggi lo Shiromuku senza morire mai nel boss fight.

Puzzle Master (Maestro di enigmi): Completa il gioco con enigmi alla difficoltà “Lost in the Fog”.

Trofei di Bronzo

Surrounded by Fog (Nebbia impenetrabile) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

The Fox’s Guidance (Le indicazioni della Volpe) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

Scarecrows’ Whispers (Sussurri degli spaventapasseri) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

Cleansed (Purificata) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

On the Way to School (Sulla via della scuola) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

Shell of the Past (Guscio del passato) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

The Farewell Party (Festa d’addio) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

A Dangerous Path (Un sentiero pericoloso) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

Plucked Wings (Ali tarpate) : Avanza nella storia.

Parting on Good Terms (Lasciarsi in buoni rapporti) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

Solar & Lunar Eclipse (Eclissi solare e lunare) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

The Path of Self-Preservation (La via della sopravvivenza) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

The Path of Exultation (La via della gioia) : Trofeo storia, impossibile da mancare.

Coming Home to Roost (Il ritorno al nido) : Completa il Finale 1, sempre garantito alla prima run.

The Great Space Invasion! (La grande invasione spaziale!) : Ottieni il UFO Ending (Finale 5), solo in New Game+.

Thankful to Be Here (Grata di essere qui) : Completa il gioco con azione “Storia” o superiore.

Grateful for a Worthy Foe (Grata per un degno avversario) : Completa il gioco con azione “Hard” o superiore.

Intellectual Pursuits (Attività intellettuali) : Completa il gioco con enigmi su “Storia”.

Wise Researcher (Ricercatore saggio) : Completa il gioco con enigmi su “Hard”.

Like the Fleeing Hare (Come una lepre in fuga) : Fuggi dal Mostro della nebbia a Ebisugaoka senza subire danni.

Untouchable (Intoccabile) : Apri la Shrine Vault senza subire danni dal nemico.

Acupuncture Specialist (Specialista in agopuntura) : Risolvi il puzzle degli spaventapasseri senza sbagliare.

A Federal Offense (Messaggio per posta) : Apri la cassetta della posta all’Igarashi residence.

The Sound of Silence (Il suono del silenzio) : Sconfiggi Sakuko senza subire il suo attacco con la campana suzu.

Go Away! You’ll Ruin the Shop’s Reputation! (Via! Rovinerai la reputazione del negozio!) : Sconfiggi il mostro gigante davanti al General Store.

No One Left Behind (Che nessuno resti indietro) : Impedisci la rianimazione di almeno otto nemici nella Worship Hall.

Agile Escape (Fuga agile) : Fuggi dal Mostro della nebbia a Sugisato senza danni.

Echoes of Jealousy (Echi di gelosia) : Sconfiggi Rinko senza essere colpito dai suoi burattini.

O Divine Tree (Oh albero divino!) : Trova il Cedro millenario a Ebisugaoka.

Just Shut Up for Once, Dad! (Taci per una volta, papà!) : Sconfiggi prima il padre di Hinako nello scontro alla Shimizu residence.

Sly Like the Fox (Furbo come una volpe) : Ottieni tutte le creste nel puzzle delle statue di Inari senza errori.

Where Are You Going? (Dove vai?) : Raggiungi il Mostro della nebbia 3 volte nella sesta visita a Ebisugaoka.

Treasured Belonging (Legame prezioso) : Trova la fialetta di vetro contenente l’Agura no Hotei-sama (Main Hall, NG+).

The Malevolent Blade Never Rusts (La lama maligna non arrugginisce mai) : Ottieni la Sacred Sword offrendo i 5 oggetti alle statue Jizo.

Be Free of Your Hatred (Liberati dall’odio) : Purifica la Sacred Sword con l’enigma dell’acqua cremisi (Main Hall/Ebisugaoka).

A Gift I Cannot Accept (Un dono che non posso accettare) : Offri la Brooch alla statua Jizo antica (quinto Ebisugaoka, NG+2).

Close to the Sun (Vicino al sole) : Porta salute, sanità mentale e stamina al massimo.

Fervent Collector (Ardente collezionista) : Ottieni tutti gli oggetti che ampliano l’inventario.

Omamori Collector (Collezionista di omamori) : Ottieni tutti gli omamori dagli hokora shrine.

Omamori Sage (Sapiente di omamori) : Trova tutti i 17 omamori nascosti.

Inari-sama’s Secrets (Segreti di Inari-sama) : Apri tutte le porte e le casse sigillate da Inari-sama (solo NG+).

The Truth about the Tsuneki Family (La verità sulla famiglia Tsuneki) : Recupera tutti i “Housemaid’s Note”, “Family Physician’s Log”, “Strict Mother’s Letter”.

Fate of the Apostate (Il destino dell’apostata) : Trova tutti i 6 “Diari della vendetta” (NG+, Inari-sama boxes).

A Miko Possessed (Una miko posseduta) : Raccogli le 8 pagine del Sakuko’s Diary nel Worship Hall, tra le varie run.

Fires of Jealousy (Ardori di gelosia) : Raccogli tutte le 5 pagine del Rinko’s Diary nel Worship Hall, NG+2.

Good Intentions… (Buone intenzioni…) : Trova i 3 documenti Studio clinico (Ebisugaoka quinta visita, una per run).