Microsoft si sta trovando a navigare tra le acque agitate di un mercato in rapida evoluzione. Il colosso di Redmond deve affrontare una sfida che va ben oltre il semplice adeguamento dei prezzi dei suoi servizi: si tratta di ridefinire completamente il modo in cui i giocatori accedono e consumano i contenuti digitali.

Mentre le vendite di console tradizionali mostrano segni di rallentamento e l'adozione del PC Game Pass procede a rilento, emerge con forza la necessità di ripensare l'intero ecosistema videoludico.

Daniel Ahmad, analista di Niko Partners, ha delineato un quadro che va oltre le semplici preoccupazioni economiche legate ai recenti aumenti di prezzo del Game Pass Ultimate, ora a 27 euro mensili.

La sua analisi rivela come Microsoft stia orchestrando una transizione epocale: "La preoccupazione principale per Xbox in questo momento è gestire la transizione da un ecosistema chiuso basato su console a un ecosistema aperto multi-dispositivo"

Ha anche sottolineato come il cloud gaming venga ancora percepito più come un'estensione dei giochi tradizionali che come un vero punto d'accesso primario.

La strategia emergente di Microsoft appare duplice e audace. Da un lato, l'azienda punta sulla fedeltà della sua base console esistente, scommettendo che i giocatori più affezionati accetteranno i prezzi maggiorati pur di mantenere l'accesso al servizio Premium.

Dall'altro, sta accelerando l'espansione verso territori precedentemente inesplorati, con l'obiettivo di conquistare PC, PlayStation 5 e il futuro Nintendo Switch 2 attraverso porting day-one o successivi a prezzo pieno.

Ahmad ha prospettato scenari che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il panorama. La sua visione include l'introduzione di un piano di abbonamento supportato da pubblicità, simile a quello già adottato con successo dalle principali piattaforme di streaming video.

Questo modello permetterebbe di offrire un costo di ingresso più basso mantenendo comunque la sostenibilità economica del servizio.

"La grande domanda per il futuro è se Game Pass possa essere un prodotto sostenibile al di fuori della console e quale sia il modo migliore per raggiungere questo pubblico", ha osservato l'analista.

La risposta, secondo Ahmad, richiederà necessariamente sperimentazioni con offerte più economiche, incluse versioni Essential e proposte cloud-only o mobile-first supportate dalla pubblicità.

L'approccio pubblicitario non rappresenterebbe una novità assoluta nel settore dell'intrattenimento digitale, ma la sua applicazione ai videogiochi potrebbe aprire scenari inediti.

Microsoft potrebbe inserire annunci tra i caricamenti, durante le pause di gioco o attraverso contenuti brandizzati integrati nell'esperienza ludica, creando un equilibrio tra accessibilità economica e sostenibilità del modello di business.