Questo nn è un articolo ma più un mero sfogo personale.
Gli aumenti altrove ci sono stati già da un pò, MS nn ha scoperchiato nulla ma al massimo si è adeguata a quello che fanno tutti gli altri.
E no nn credo possa essere profittevole un servizio strutturato nella vecchia maniera e con i prezzi vecchi per chi fa i giochi tripla A schiaffati li al lancio.
bisognerebbe fare tante altre considerazioni, secondo me non influisce solo la speculazione degli investitori, i costi di produzione dei giochi sono troppo alti e la direzione dei tripla A in giochi open world (a mio avviso dispersivi) non aiuta di certo, l'investimento fatto da Microsoft per rinforzare i suoi studios al momento non ha dato i frutti sperati e non dimentichiamo l'aumento dei prezzi medi in qualsiasi settore (alimentare, tecnologico, smart, mobilità, ecc.), ora io non voglio giustificare Microsoft e non mi piace la deriva che sta prendendo il mercato ma l'alternativa qual'è esattamente? Sony propone console o datate o costose a cui gli sviluppatori gurdano con sospetto a causa dei costi di produzione e adattamento proibitivi, il costo dei singoli giochi è al momento superiore a 69,00€ in Italia e sicuramente dopo l'uscita di GTA le cose sono destinate a peggiorare, anche Nintendo è più o meno sulla stessa linea di Sony quindi fino a quando non ci sarà un'alternativa che sia forte e costringa Microsoft a rivedere le sue scelte queste sono le opzioni per chi vuole giocare, io sono molto legato alle console e le preferirò sempre e comunque ad un PC (ho un PC con 3080 e i9 ma preferisco sempre giocare su PS5) che trovo in ogni caso sempre più costoso.
A pari prezzo solo un pazzo preferirebbe Xbox alla PlayStation. Di tutti i players xbox che conosco non c'è uno che ha mai detto "è meglio della PS5". Ciò che l'ha fatta diventare competitiva è proprio il prezzo modico, cazzo ce ne frega del day one, cosa che potrebbe interessare ad un content ceator ma l'utente medio di xbox ha sempre pagato per non strapagare. Se si strapaga da entrambe le parti a questo punto scegli il meglio PlayStation
