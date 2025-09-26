Il MacBook Air 13'' con chip M4 è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 949€ invece di 1.249€, con uno sconto del 24%. Questo laptop ultraleggero vi offre performance straordinarie grazie al potente chip M4, 18 ore di autonomia e il magnifico display Liquid Retina da 13,6''. Dotato di 16GB di memoria unificata e 256GB SSD, è perfetto per il lavoro e l'intrattenimento quotidiano.

Prodotto in caricamento

MacBook Air 13'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 13'' è la scelta ideale per professionisti, studenti e creativi che hanno bisogno di un laptop potente ma ultraportatile. Grazie al chip M4 e ai 16GB di memoria unificata, vi supporterà perfettamente nel multitasking intensivo, nell'editing video e nella gestione di progetti complessi. La batteria da 18 ore vi garantirà produttività ininterrotta durante lunghe giornate di lavoro o studio, mentre il display Liquid Retina da 13,6" renderà ogni contenuto visivo straordinariamente nitido e coinvolgente.

Il MacBook Air 13'' è equipaggiato con il potente chip M4 di Apple, che garantisce prestazioni eccezionali per multitasking, editing video e gaming. Integra 16GB di memoria unificata e 256GB di storage SSD per velocità e fluidità operative. Il display Liquid Retina da 13,6" offre colori brillanti e dettagli nitidi. Include videocamera 12MP, quattro altoparlanti con audio spaziale e connettività completa con due porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Con uno sconto di 300€ rispetto al prezzo originale di 1.249 euro, il MacBook Air 13'' a 949€ rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un laptop premium dalle prestazioni elevate. Il nuovo chip M4, l'integrazione con Apple Intelligence e l'ecosistema Apple lo rendono la scelta ideale per professionisti e studenti che desiderano produttività, portabilità e qualità costruttiva ai massimi livelli. Un investimento che vi accompagnerà per anni con affidabilità e innovazione tecnologica.

Vedi offerta su Amazon