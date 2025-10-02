Dal 2 al 9 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono riscattare gratuitamente Firestone Online Idle RPG e, in arrivo sempre oggi, anche Nightingale.

Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti: da oggi, 2 ottobre, i giocatori hanno la possibilità di ampliare la propria libreria senza spendere un centesimo.

Firestone Online Idle RPG – disponibile gratis da oggi fino al 9 ottobre, un gioco di ruolo gestionale che combina meccaniche idle con elementi tipici dei classici RPG.

– disponibile gratis da oggi fino al 9 ottobre, un gioco di ruolo gestionale che combina meccaniche idle con elementi tipici dei classici RPG. Nightingale – disponibile anch’esso dal 2 al 9 ottobre, un titolo in arrivo che punta a offrire un’esperienza survival cooperativa in un mondo fantasy aperto e in continua evoluzione.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito) Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare

Questa nuova selezione gratuita di Epic Games Store mette quindi sul piatto due esperienze molto diverse tra loro: da un lato un idle RPG pensato per chi ama la progressione lenta ma costante, dall’altro un survival in arrivo che potrebbe catturare gli appassionati di mondi condivisi e atmosfere misteriose.

Prodotto in caricamento

Come sempre, una volta riscattati, i giochi resteranno legati per sempre al tuo account, senza limiti di tempo. Sarà sufficiente accedere al client o al sito ufficiale di Epic, aggiungerli alla libreria e saranno pronti al download in qualsiasi momento futuro.

Ma non è tutto: sulle nostre pagine trovate anche la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.