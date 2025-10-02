Dal 2 al 9 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono riscattare gratuitamente Firestone Online Idle RPG e, in arrivo sempre oggi, anche Nightingale.
Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti: da oggi, 2 ottobre, i giocatori hanno la possibilità di ampliare la propria libreria senza spendere un centesimo.
- Firestone Online Idle RPG – disponibile gratis da oggi fino al 9 ottobre, un gioco di ruolo gestionale che combina meccaniche idle con elementi tipici dei classici RPG.
- Nightingale – disponibile anch’esso dal 2 al 9 ottobre, un titolo in arrivo che punta a offrire un’esperienza survival cooperativa in un mondo fantasy aperto e in continua evoluzione.
Come scaricarli?
- Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC
- Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito)
- Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana.
- Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta
- Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione
- Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare
Questa nuova selezione gratuita di Epic Games Store mette quindi sul piatto due esperienze molto diverse tra loro: da un lato un idle RPG pensato per chi ama la progressione lenta ma costante, dall’altro un survival in arrivo che potrebbe catturare gli appassionati di mondi condivisi e atmosfere misteriose.
Come sempre, una volta riscattati, i giochi resteranno legati per sempre al tuo account, senza limiti di tempo. Sarà sufficiente accedere al client o al sito ufficiale di Epic, aggiungerli alla libreria e saranno pronti al download in qualsiasi momento futuro.
Ma non è tutto: sulle nostre pagine trovate anche la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.