Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A: PRENOTA ORA il bundle speciale!

Se stavate aspettando l'occasione perfetta per fare il salto generazionale nel mondo Nintendo, questa è la vostra opportunità. Da oggi è possibile preordinare il bundle Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition sul My Nintendo Store, al prezzo ufficiale di 509,99€. Si tratta di un pacchetto esclusivo che segna l'esordio della nuova console con uno dei franchise più amati di sempre.

Vedi l'offerta su My Nintendo Store

Bundle Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A, chi dovrebbe acquistarlo?

Nintendo Switch 2 porta con sé numerose innovazioni: uno schermo Full HD da 1080p, uscita video fino a 4K con HDR e VRR, frame rate fino a 120 fps, supporto per le schede microSD Express e controller Joy-Con 2 con connettori magnetici e funzione mouse nei titoli compatibili. Una console pensata per offrire un'esperienza di gioco ancora più fluida, brillante e immersiva, sia in modalità portatile sia collegata alla TV.