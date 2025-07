Come ogni giovedì, Epic Games Store rinnova l'appuntamento con la sua ormai storica iniziativa settimanale, e da oggi, 24 luglio, è disponibile un nuovo titolo da riscattare completamente gratis, anche stavolta per un tempo limitato.

Il gioco gratuito di questa settimana è Legion TD 2, disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti fino alle ore 17:00 italiane del prossimo 31 luglio.

Per chi non lo conoscesse, Legion TD 2 è un titolo strategico in tempo reale con forti elementi da tower defense, che prende ispirazione da una celebre mod di Warcraft III.

Il gioco è incentrato su intense partite 1v1, 2v2 o 4v4 in cui dovrete costruire un esercito e resistere alle ondate nemiche, con l'obiettivo finale di abbattere il Re avversario.

Sviluppato da un piccolo team indipendente (che include anche gli autori dell'originale mod), Legion TD 2 ha ricevuto un buon riscontro dalla community per via della sua profondità strategica, della varietà delle unità disponibili e delle possibilità offerte dal matchmaking competitivo online. Non mancano poi opzioni per chi preferisce giocare in co-op o in solitaria contro l’IA.

Come sempre, vi ricordiamo che il gioco resterà vostro per sempre una volta riscattato, anche dopo la fine della promozione. La disponibilità gratuita su Epic Games Store rappresenta quindi un'ottima opportunità per chi ancora non ha avuto modo di provarlo.

Potete scaricare gratuitamente Legion TD 2 da questa pagina ufficiale di Epic Games Store.

Il prossimo titolo gratuito sarà invece rilasciato tra una settimana esatta, giovedì 31 luglio, sempre alle ore 17:00 italiane.

Infine, vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutte le prossime offerte e scoprire l’elenco completo dei giochi già regalati, potete consultare la nostra pagina dedicata sempre aggiornata.

Ma non è tutto: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri giochi o hardware preferiti su Amazon tramite i nostri link affiliati, senza costi aggiuntivi per voi.