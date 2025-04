Migliora le tue performance con questo mouse leggero e performante, oggi quasi a META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che combini prestazioni elevate e leggerezza, ASUS TUF Gaming M4 Air è la scelta ideale. Attualmente disponibile su Amazon a soli 29,99€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 54,90€, rappresenta un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco.​

ASUS TUF Gaming M4 Air, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse da gaming cablato si distingue per il suo design ultraleggero: pesa solo 47 grammi, grazie alla struttura Air Shell con telaio piramidale cavo, che assicura al contempo durabilità e robustezza. Dotato di un sensore ottico da 16.000 DPI, offre una precisione di tracciamento eccezionale, permettendo movimenti rapidi e accurati. La sensibilità è facilmente regolabile su quattro livelli tramite l'apposito pulsante, adattandosi alle diverse esigenze di gioco. ​

ASUS TUF Gaming M4 Air è progettato per resistere nel tempo: il cavo TUF Gaming Paracord, realizzato in fibra morbida, leggera e flessibile, minimizza gli impigliamenti, offrendo un'esperienza simile a quella wireless. I piedini in PTFE puro al 100% garantiscono uno scorrimento fluido e senza attrito su qualsiasi superficie.

Un'altra caratteristica distintiva è la resistenza all'acqua con certificazione IPX6, che protegge il mouse da schizzi accidentali e dall'umidità, permettendovi di giocare in totale tranquillità. ​ L'ASUS Antibacterial Guard inibisce la crescita dei batteri, mantenendo la superficie del mouse pulita e igienizzata, un aspetto fondamentale per chi trascorre molte ore davanti al computer. ​

Con sei pulsanti programmabili e una memoria interna, potete personalizzare i comandi e portare le vostre impostazioni ovunque andiate, adattando il mouse a qualsiasi tipo di gioco. Il software Armoury Crate consente di modificare ulteriormente le impostazioni, rendendo il mouse perfettamente adatto alle vostre preferenze.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: ASUS TUF Gaming M4 Air a soli 29,99€ su Amazon è un'offerta da cogliere al volo per tutti gli appassionati di gaming che desiderano un dispositivo performante, leggero e resistente. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

