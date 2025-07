Se siete appassionati di giochi d'azione con una forte componente narrativa e amate le atmosfere cinematografiche, è arrivato il momento perfetto per prenotare Mafia: The Old Country su Xbox Series X|S. Il titolo, che sarà disponibile a partire dal 7 agosto 2025, è in preordine su Instant Gaming a soli 39,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 50€. Un'occasione da non perdere per entrare fin da subito nella Famiglia e ricevere il Pacchetto Soldato, esclusivo bonus riservato a chi effettua la prenotazione.

Mafia: The Old Country, chi dovrebbe acquistarlo?

Mafia: The Old Country è il nuovo capitolo della celebre saga videoludica, ambientato questa volta nella suggestiva e brutale Sicilia di inizio Novecento. Nei panni di Enzo Favara, un giovane deciso a tutto pur di sfuggire a un destino segnato dalla povertà e dalla violenza, vi troverete immersi in un mondo dove la famiglia è sacrificio, e ogni scelta ha conseguenze irreversibili.

Con una narrazione profonda e uno stile visivo cinematografico, il gioco promette un'esperienza intensa tra vendette, faide familiari e crimine organizzato, esplorando un periodo storico raramente trattato nei videogiochi. Dalle campagne assolate ai vicoli oscuri, dai duelli all'arma bianca alle sparatorie con lupare e pistole d'epoca, ogni momento del gameplay sarà intriso di tensione e realismo.

Il mondo aperto riproduce fedelmente la Sicilia dell'epoca, con scenari spettacolari che spaziano da vigneti rigogliosi a rovine fatiscenti, fino a teatri dell'opera e cripte sotterranee. Le missioni sono costruite per immergervi in una rete di alleanze fragili, tradimenti sanguinosi e scelte morali sempre più difficili.

Mafia: The Old Country ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli narrativi più coinvolgenti dell'anno. Prenotarlo ora a un prezzo scontato significa assicurarsi non solo il gioco a un costo vantaggioso, ma anche un'esperienza unica sin dal giorno del lancio.

