Se siete fan dei videogiochi retrò o amanti della storica console Nintendo, non lasciatevi sfuggire questa occasione: il set LEGO Super Mario Game Boy è tornato disponibile su Amazon in preordine al prezzo di 59,99€. Il prodotto sarà ufficialmente disponibile a partire dal 1° ottobre, ma le scorte sono limitate e la precedente disponibilità si è esaurita in pochissimo tempo.

LEGO Super Mario Game Boy Set, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set da costruzione LEGO rappresenta una fedelissima replica quasi in scala 1:1 del leggendario Game Boy Nintendo, pensata per gli adulti che vogliono rivivere i momenti iconici dell'infanzia. Ogni dettaglio è stato riprodotto con estrema cura: dal +Control Pad ai pulsanti A e B, dai tasti SELECT e START alla manopola per il volume e lo slot per le cartucce. Il tutto è accompagnato da un supporto da esposizione per valorizzare al meglio il modellino.

A rendere questo set ancora più speciale sono le due cartucce costruibili incluse: The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Super Mario Land, entrambe dotate di schermi lenticolari per personalizzare il display e simulare l'avvio del gioco. Ovviamente, si tratta di un modello esclusivamente da esposizione e non funzionante, ma il livello di dettaglio lo rende un vero e proprio pezzo da collezione per appassionati.

L’esperienza di costruzione è resa ancora più intuitiva grazie all’app LEGO Builder, che consente di seguire le istruzioni in 3D, ruotare il modello e monitorare i progressi. Un modo moderno e coinvolgente per immergersi nel mondo LEGO.

A soli 59,99€, il set LEGO Super Mario Game Boy è un regalo perfetto per chi ha amato il gaming portatile anni '90, o per chi desidera aggiungere un tocco nostalgico alla propria collezione. Prenotatelo ora su Amazon prima che vada nuovamente esaurito! Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato ai set LEGO in preorder per ulteriori consigli.

