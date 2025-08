Il mondo dei picchiaduro si prepara a riaccogliere una delle saghe più iconiche del genere, con SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio che hanno finalmente svelato le prime sequenze di gameplay del nuovo progetto dedicato a Virtua Fighter.

Il trailer diffuso nelle ultime ore, in occasione dell'EVO 2025, ci offre uno sguardo esclusivo al sistema di combattimento, ambientato in quello che appare essere lo stage di allenamento del gioco.

Si tratta del primo assaggio concreto di quello che rappresenterà il ritorno di una delle serie più influenti nella storia dei fighting game, dopo anni di attesa da parte della community: vi proponiamo il primo gameplay trailer ufficiale qui di seguito (via Gematsu).

Come anticipavamo in apertura, questo è il primo vero gameplay del titolo: i precedenti filmati erano stati presentati infatti solo come trailer concettuali, che ne mostravano esclusivamente il potenziale.

Nonostante la pubblicazione del materiale video, molti dettagli cruciali rimangono ancora avvolti nel mistero: SEGA non ha infatti rivelato né il titolo ufficiale né le piattaforme di destinazione, tantomeno una finestra di lancio indicativa. L'azienda giapponese ha scelto una strategia di comunicazione graduale, lasciando i fan con più domande che risposte.

Ritengo comunque che la decisione di mostrare esclusivamente sequenze ambientate nello stage di allenamento non sia affatto casuale, considerando il contesto del reveal del nuovo Virtua Fighter, avvenuto in occasione della più grande competizione mondiale dedicata ai videogiochi picchiaduro.

Il training stage, tradizionalmente utilizzato per familiarizzare con i controlli e perfezionare le tecniche, permette di concentrare l'attenzione sulla fluidità dei movimenti e sulla precisione del sistema di combattimento, elementi che hanno sempre contraddistinto la serie.

Ciò permette dunque ai giocatori competitivi di farsi una prima idea per le meccaniche di base, iniziando così a riflettere su possibili stili di gioco da adottare.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno già annunciato che sarà necessario pazientare fino al Tokyo Game Show 2025 per ottenere informazioni più concrete sul progetto.

L'evento, programmato dal 25 al 28 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba, rappresenterà il palcoscenico ideale per svelare dettagli come piattaforme supportate, roster dei personaggi e data di uscita. La scelta di utilizzare questa vetrina prestigiosa sottolinea l'importanza strategica che SEGA attribuisce al rilancio del franchise.

Il coinvolgimento di Ryu Ga Gotoku Studio, team noto principalmente per la serie Yakuza/Like a Dragon (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon), aggiunge un elemento di curiosità al progetto.

Questo studio ha dimostrato negli anni una particolare attenzione ai dettagli e alla caratterizzazione dei personaggi, oltre che ad averne saputo curare gli stili di combattimento: tutte qualità che potrebbero portare una ventata di freschezza alla formula consolidata di Virtua Fighter.