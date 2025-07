Se siete appassionati del mondo Nintendo, questa è l'occasione giusta per arricchire la vostra collezione digitale: fino al 3 agosto, My Nintendo Store e il Nintendo eShop propongono una selezione di titoli in sconto grazie ai saldi estivi, con offerte che coinvolgono alcuni dei giochi più amati del catalogo. Si tratta di una promozione stagionale pensata per permettervi di recuperare grandi classici, spin-off inaspettati o semplicemente arricchire la vostra libreria digitale a prezzi vantaggiosi.

Inoltre, molti dei giochi inclusi in questa promozione sono compatibili con Nintendo Switch 2, e alcuni dispongono di aggiornamenti gratuiti che migliorano la grafica, ottimizzano le prestazioni e introducono nuovi contenuti, offrendo così un'esperienza di gioco ancora più completa. Non solo sconti, ma anche un modo intelligente per prepararsi alle prossime uscite e rivivere i titoli che hanno segnato la storia recente del brand.

Vedi le offerte su My Nintendo Store

Saldi estivi My Nintendo Store, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti spicca New Super Mario Bros. U Deluxe, ora disponibile a 44,99€ invece di 59,99€. Si tratta di un titolo che ha ricevuto un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2, arricchito con nuovi contenuti e sfide inedite che renderanno l'esperienza ancora più appassionante. Se invece desiderate immergervi in un'avventura investigativa, vi consigliamo Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari – Edizione Deluxe, offerto a soli 19,99€ contro il prezzo pieno di 39,99€. Un'opportunità perfetta per conoscere meglio la figlia del Professor Layton in attesa del nuovo capitolo principale della serie.

Anche gli amanti delle sfide competitive possono approfittare dei saldi con Splatoon 3, ora a 44,99€ (anziché 59,99€). Questo sparatutto a base di inchiostro include un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2 che migliora grafica e prestazioni, ed è il modo migliore per prepararsi all'arrivo di Splatoon Raiders, il primo spin-off della serie. Infine, per gli appassionati di avventure in prima persona, è disponibile Metroid Prime Remastered a 29,99€, scontato rispetto ai 39,99€ originali: un ottimo modo per rivivere la storica esperienza di Samus Aran e prepararsi all'uscita di Metroid Prime 4.

Ma le offerte non si fermano ai giochi: nel My Nintendo Store potete acquistare anche bundle vantaggiosi come Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition oppure Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, risparmiando rispetto all'acquisto separato di console e gioco.

Vi ricordiamo che My Nintendo Store è l'e-commerce ufficiale Nintendo, dove troverete console, giochi in versione digitale e su scheda, Amiibo, accessori e merchandising esclusivo: tutto il mondo Nintendo, in un unico luogo. Scoprite subito tutte le offerte e approfittatene prima del 3 agosto!

