La casa di Kyoto non smette mai di prendersi cura dei suoi utenti, anche quando si tratta di dettagli apparentemente banali: attraverso i propri canali social, Nintendo ha recentemente rinnovato il suo impegno nel fornire consigli pratici per preservare l'integrità delle console, estendendo questa volta le raccomandazioni sia alla Switch originale che alla nuova Switch 2.

Un approccio che testimonia come l'azienda giapponese consideri fondamentale il rapporto diretto con la propria community, anche per questioni tecniche di base.

Come segnalato da GoNintendo, il focus del nuovo avvertimento — scritto in lingua giapponese — riguarda specificamente l'utilizzo delle console in condizioni climatiche estreme: Nintendo ha voluto chiarire che tanto il caldo eccessivo quanto il freddo intenso possono compromettere il funzionamento ottimale dei dispositivi.

La raccomandazione arriva in un momento in cui molti giocatori si stanno preparando ad affrontare un'estate particolarmente bollente, portandosi ovviamente appresso le console come compagne di avventure.

L'azienda sottolinea come l'esposizione prolungata a temperature fuori dalla norma possa generare malfunzionamenti di vario tipo: un principio che vale per qualsiasi dispositivo elettronico, ma che assume particolare rilevanza per una console portatile come Switch, spesso utilizzata in ambienti non controllati.

Il consiglio che emerge dalle comunicazioni Nintendo si basa su un principio tanto semplice quanto efficace: il comfort personale come indicatore. Se chi gioca avverte una sensazione di caldo o freddo eccessivo, è molto probabile che anche la console stia subendo lo stesso stress termico.

Questa regola empirica rappresenta un modo immediato per valutare se le condizioni ambientali sono adeguate per l'utilizzo sicuro del dispositivo.

Nel caso preferiate invece giocare in casa, personalmente posso solo consigliarvi di continuare a tenere d'occhio la temperatura della vostra stanza e fare il possibile per mantenere le vostre console Switch 2 (le trovate su Amazon, a proposito) e Switch a temperature regolari e senza surriscaldamenti di alcun genere.

A tal proposito, un suggerimento che mi sento di darvi è quello di disattivare una specifica opzione per la connessione internet, che tende proprio a far riscaldare la console più del necessario.