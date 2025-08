La rivoluzione di Baldur's Gate 3 ha dato a Larian Studios la libertà creativa necessaria per intraprendere il loro prossimo ambizioso progetto, che secondo il CEO Swen Vincke promette di sorprendere i giocatori con meccaniche innovative e un approccio completamente inedito al divertimento.

Il successo straordinario del loro capolavoro RPG (di cui trovate alcuni gadget su Amazon) ha infatti aperto le porte a una nuova fase sperimentale per lo studio belga, che ora può permettersi di osare senza i vincoli commerciali che spesso limitano la creatività nell'industria videoludica.

Due anni dopo il lancio di uno dei giochi più amati di sempre, il team di sviluppo sta lavorando in segreto su qualcosa che potrebbe nuovamente ridefinire le aspettative del pubblico, almeno stando alle parole di Swen Vincke.

Come segnalato da TweakTown, il CEO ha descritto il nuovo progetto come «folle» e ha promesso che offrirà divertimento in modi sorprendenti, suggerendo un'esperienza che potrebbe essere altrettanto rivoluzionaria per il suo genere quanto lo fu Baldur's Gate 3 per i cRPG tradizionali.

Il CEO ha sottolineato come il successo del loro precedente titolo abbia rappresentato un punto di svolta che ha cambiato letteralmente la vita del team, aprendo possibilità creative prima impensabili.

«Pazzesco pensare che siano passati solo due anni. È stato davvero un cambiamento di vita. Probabilmente varrà la pena di scriverne un giorno. Ma posso anticiparvi la lezione più importante. BG3 è stato ciò che ci ha permesso di fare la nostra prossima cosa folle. Come andrà a finire è tutto da vedere, ma posso assicurarvi che stiamo lavorando sodo per garantire che vi divertirete un sacco. Davvero, tantissimo. In un modo sorprendente. E non vedo l'ora di mostrarvelo. Ma dovrete essere pazienti / avremo bisogno di un po' di tempo per far funzionare tutto. Ne varrà la pena, però».

Nonostante l'entusiasmo palpabile nelle dichiarazioni di Vincke, i dettagli sul nuovo gioco rimangono avvolti nel più completo mistero: il nuovo gioco Larian Studios non è stato ancora annunciato ufficialmente, lasciando spazio solo a speculazioni sulla natura di questo misterioso progetto.

L'unica certezza è che Larian intende replicare l'effetto sorpresa che ebbe Baldur's Gate 3 nel rivitalizzare e portare al mainstream un genere considerato di nicchia: il suo successo ci ha dimostrato che esiste ancora spazio per esperienze videoludiche profonde e complesse, capaci di catturare l'immaginazione sia dei veterani che dei neofiti del genere.

Ora, con le risorse e la credibilità acquisite, Larian si prepara a dimostrare che quel trionfo non fu un caso isolato, ma il risultato di una visione creativa che può essere applicata con successo anche ad altri territori inesplorati del gaming.

Ad ogni modo, l'annuncio del nuovo gioco non arriverà assolutamente a breve: Larian Studios se la prenderà comoda, com'è giusto che sia, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.