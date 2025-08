La nuova generazione del gaming portatile ha un nome: Nintendo Switch 2. Con un design rinnovato, un ampio display LCD da 7,9 pollici, la modalità TV stabile e la presenza del popolarissimo Mario Kart World, questa console promette ore di puro divertimento per tutti gli appassionati. Ma la notizia davvero imperdibile è il prezzo lancio su AliExpress: 469,58€ con spedizione gratuita, ma solo fino al 5 agosto.

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarla?

Uno degli elementi che salta subito all’occhio è il nuovo display LCD da 7,9 pollici. Più ampio rispetto alla versione precedente, mantiene una risoluzione Full HD di 1920x1080, ideale per godersi i giochi con un livello di dettaglio e colori ancora più vividi. E sì, è touch screen, per un’interazione più immediata e dinamica, perfetta per i giochi che sfruttano controlli tattili.

La confezione comprende i nuovi Joy-Con 2, aggiornati per una presa più comoda e una risposta più fluida. Inoltre, è inclusa una maniglia per la modalità TV, così potrai collegare la console al televisore e giocare comodamente anche sul grande schermo. La modalità dock è stata migliorata per offrire stabilità e fluidità, rendendo la transizione tra gioco portatile e gioco da salotto ancora più semplice.

E non c’è bisogno di cercare il tuo primo titolo: Mario Kart World è incluso nella confezione, pronto per essere giocato appena accendi la console. Con piste iconiche, personaggi storici e una modalità multiplayer coinvolgente, è il perfetto biglietto da visita per questa nuova console.

Se stai cercando la prossima evoluzione nel mondo Nintendo, la Switch 2 con Mario Kart World è la risposta e oggi è in offerta a 469,58€ su AliExpress con spedizione gratuita. Se sei un fan di lunga data o un nuovo giocatore, questa console ti offre tutto quello che serve per iniziare (o continuare) la tua avventura videoludica. Ma affrettati: l’offerta termina il 5 agosto.

