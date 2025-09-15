Il monitor ZSUS 14’’ 2K è la soluzione ideale per chi cerca un display aggiuntivo di alta qualità per laptop, console, smartphone o TV box. Attualmente disponibile su AliExpress a 55,85€ con spedizione gratuita, questo monitor combina alta risoluzione, portabilità e versatilità in un unico dispositivo, perfetto per chi lavora in mobilità o vuole estendere lo schermo dei propri dispositivi.

Monitor ZSUS 14'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ZSUS adotta uno schermo TFT da 14 pollici con risoluzione 2160x1440 (2K) e refresh rate di 60Hz, offrendo immagini chiare e dettagliate. Grazie alla profondità di colore a 8 bit e alla gamma 100% sRGB, le transizioni cromatiche sono fluide e delicate, mentre la luminosità di 350 cd/m² garantisce colori brillanti e naturali. Con un angolo di visualizzazione di 85°, anche le immagini laterali rimangono nitide e coerenti, rendendo il monitor ideale per presentazioni, video, giochi e editing fotografico.

La dimensione del dispositivo è di 450 mm x 300 mm x 80 mm, rendendolo perfetto per essere posizionato sulla scrivania, collegato al laptop in mobilità o come schermo secondario per console come Xbox, PS4/5, Switch e persino smartphone o TV box. Il monitor è dotato di porta Mini HDMI e interfaccia Type-C, entrambe progettate per fornire un flusso dati stabile e rapido. La porta Mini HDMI è testata oltre 3000 volte per garantire durabilità, mentre la Type-C supporta la trasmissione dati e alimentazione, rendendo il collegamento con laptop, console o dispositivi mobili semplice e immediato. Il monitor include due altoparlanti integrati, offrendo una qualità audio di base sufficiente per video, conferenze o sessioni di gioco leggere, eliminando la necessità di cuffie o casse esterne in contesti di mobilità.

Il ZSUS 14’’ è un monitor portatile versatile e conveniente, ideale per chi cerca un display aggiuntivo ad alta definizione senza sacrificare la portabilità. Con colori vividi, angolo di visualizzazione ampio, connessioni multiple e un design leggero, è perfetto per lavoro, gioco e intrattenimento. Il prezzo di 55,85€ su AliExpress con spedizione gratuita lo rende un’opzione accessibile per chi desidera potenziare la propria esperienza digitale ovunque.

