Su Amazon trovate in offerta la smart TV Samsung Smart TV 65'' Neo QLED con tecnologia 4K Mini LED e processore NQ4 AI Gen2. Questa TV vi offre contrasti ultra definiti grazie alla tecnologia Quantum Matrix Slim e un'esperienza di gioco straordinaria con Motion Xcelerator 144 Hz. L'audio surround 3D OTS Lite e le funzioni smart integrate come Gaming Hub e Smart Hub completano un'esperienza di intrattenimento di alto livello. È disponibile oggi a 998,99€ invece di 1.199€, con uno sconto del 17%.

Smart TV Samsung Smart TV 65'' Neo QLED, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV Samsung Smart TV 65'' Neo QLED rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di intrattenimento domestico di alta qualità. Vi consigliamo questo televisore se siete appassionati di cinema e serie TV, grazie alla tecnologia Mini LED e al processore NQ4 AI Gen2 che garantiscono immagini ultra-definite con colori realistici. È perfetto anche per i gamer che desiderano prestazioni fluide con Motion Xcelerator a 144 Hz e accesso diretto ai giochi tramite Gaming Hub.

La smart TV Samsung Smart TV 65'' Neo QLED integra il processore NQ4 AI Gen2 per l'upscaling 4K intelligente e la tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED, garantendo contrasti ultra-definiti e luminosità superiore. Il display da 65 pollici supporta Motion Xcelerator 144 Hz per gaming fluido, mentre l'audio OTS Lite offre un'esperienza surround 3D immersiva. Le funzioni AI includono Click to Search e AI Mode per ottimizzazione automatica di immagine e suono.

Con un prezzo scontato da 1.199€ a 998€, la smart TV Samsung Smart TV 65'' Neo QLED rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità premium. La combinazione di tecnologie avanzate come i Mini LED, il processore AI di ultima generazione e le funzionalità smart integrate vi garantiranno un'esperienza visiva straordinaria per anni. Il risparmio di 200€ rende questo modello 2025 particolarmente conveniente per aggiornare il vostro intrattenimento domestico con tecnologie all'avanguardia.

