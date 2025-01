Volanti Xbox | I migliori del 2023

I volanti Xbox sono dispositivi in grado di rendere ancora più coinvolgenti i giochi di corsa. La maggior parte dei modelli in commercio è stata progettata proprio per offrire al giocare un livello di dettaglio incredibile e il più simile possibile a una vera esperienza su strada: con alcuni modelli è infatti possibile avere un controllo iperrealistico della vettura e di sentire addirittura il cambio di terreno sotto alle ruote.

Abbinati ad alcuni accessori, come pedaliere e leve del cambio, i volanti da gaming rendono l’esperienza di gioco degli appassionati di corse ancora più immersiva e realistica. Se pochi anni fa si trattava di strumenti rari e difficili da trovare, oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il vastissimo assortimento di modelli attualmente in commercio.

Dopo aver visto quali sono i migliori volanti da gaming diamo un’occhiata a quali sono i migliori volanti Xbox e a quali sono i requisiti fondamentali che un buon volante deve avere per essere considerato valido e di qualità.

I migliori volanti Xbox

Thrustmaster Ts-Xw

La scelta migliore per Xbox Series X|S e Xbox One

Il modello Thrustmaster Ts-Xw rientra tra i migliori volanti xbox e rappresenta un'ottima scelta per chi ha a propria disposizione un buon budget da dedicare al proprio setup da gaming e che migliori nettamente l'esperienza di corsa. Si tratta di un dispositivo appartenente a una fascia di prezzo alta e in grado di offrire ottime prestazioni grazie al potente servomotore Brushless da 40 watt. L'innovativo sistema Thrustmaster mce (Motor Cooling Embedded) e al sistema interno a doppia puleggia garantisce una guida precisa, silenziosa e assolutamente realistica. Le dimensioni dello sterzo sono simili a quelle di un vero volante da corsa, un altro dettaglio in grado di offrire un ottimo livello di verosimiglianza, Compatibile con Xbox Series X|S, il volante funziona perfettamente anche su Xbox One e su PC. Viene venduto con due leve reattive per il cambio sequenziale realizzate interamente in metallo e montate sul volante. Sul corpo dello strumento il giocatore avrà a propria disposizione sei pulsanti di azione, un d-pad e un selettore rotante: tutte le azioni di gioco possono essere svolte comodamente e senza staccare mai le mani dallo sterzo. Il volante Xbox Thrustmaster Ts-Xw è molto adatto a chi desidera ottenere il meglio dalle proprie corse e per chi vuole godere di un ottimo livello di realismo.

» Vedi il volante da gaming Thrustmaster Ts-Xw su Amazon

Subsonic Superdrive - Gs550

Il miglior rapporto qualità/prezzo per Xbox

Tra i migliori volanti Xbox troviamo il modello Subsonic Superdrive - Gs55, un'ottima scelta per chi dispone di un budget limitato e desidera comunque aggiudicarsi un prodotto di alta qualità e in grado di offrire ottime prestazioni. Compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One e PC, il dispositivo può essere utilizzato anche su PS4. Il dispositivo viene venduto con una pedaliera e, a differenza della maggior parte dei modelli in commercio, con una leva del cambio integrata. Il volante può essere ruotato fino a 270° e impostato su tre diversi livelli di sensibilità per una guida più realistica e coinvolgente. Può anche essere fissato a una scrivania o a una superficie piatta tramite alcune apposite ventose. Il volante Xbox Subsonic Superdrive può essere programmato a piacimento del giocatore e utilizzato con la maggior parte dei giochi di corsa in commercio.

»Vedi il volante Xbox Subsonic Superdrive - Gs550 su Amazon

Logitech G920

Una guida realistica su Xbox

Il modello di volante Xbox Logitech G920 è un'altra ottima soluzione per chi desidera godere di un'esperienza di corsa realistica, immersiva e simile alla realtà. Il dispositivo consente un'ottima simulazione di corsa in grado di riprodurre in maniera molto fedele le sensazioni di guida di una vera auto da corsa. Tutto ciò è reso possibile grazie allo sterzo di precisione e al sistema Force Feedback, una tecnologia ideata proprio per offrire al giorcatore una guida dinamica, realistica e silenziosa. All'interno della confezione i giocatori troveranno una pedaliera a pavimento regolabile e sensibile alla pressione, dotata di acceleratore, freno e frizione. Inoltre, il ritorno di forza a due motori consente di percepire il cambio di terreno sotto agli pneumatici. Il volante e la pedaliera possono essere inoltre arricchiti dalla leva del cambio Driving Force a sei marce, venduta però singolarmente.

» Vedi il volante Xbox Logitech G920 su Amazon

Thrustmaster TX Racing

Un dispositivo di qualità per Xbox

Il volante Xbox Thrustmaster TX Racing è un dispositivo che appartiene a una fascia di prezzo medio/alta, perfetto per chi desidera godere di una guida simile alla realtà. Grazie al motore Brushless da 25 watt e alla tecnologia Force Feedback il giocatore avrà un controllo totale sulla vettura e potrà sentire le variazioni del tipo di terreno sotto alle ruote godendo di un ottimo livello di dettaglio. Si tratta di un modello dalle dimensioni realistiche e realizzato con materiali di alta qualità per una presa perfetta durante la guida. Le marce possono essere cambiate comodamente tramite alcuni pulsanti posizionati sul corpo del dispositivo, facilmente accessibili in qualsiasi momento della partita. Il sistema a doppia cinghia garantisce invece una guida fluida e precisa. Venduto insieme a una pedaliera a tre pedali, il set può essere arricchito acquistando separatamente il cambio e il freno a mano.

» Vedi il volante Xbox Thrustmaster TX Racing su Amazon

PXN V10

La migliore scelta multipiattaforma

Il volante Xbox PXN V10 è un altro ottimo dispositivo per gli appassionati di giochi da corsa. Si tratta di un device caratterizzato da una compatibilità multipiattaforma, che può essere utilizzato comodamente su Xbox One e Xbox X|S, ma anche su PS4 e PC. Il sistema Force Feedback garantisce una guida realistica e in grado di far provare al giocatore le vere sensazioni della strada, come per esempio i diversi tipi di terreno sotto alle ruote. Il volante da gaming può anche essere gestito comodamente da remoto tramite l’apposita app Wheel, disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS, e pensata per impostare velocemente il feedback di forza, per programmare i pulsanti e per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Lo sterzo può anche essere impostato su 270 o 900 gradi di rotazione per adattarsi a tutti i tipi di giochi e di guida. A differenza di altri volanti Xbox, il modello PXN V10 viene venduto con una pedaliera dotata di freno, acceleratore e frizione, con una leva del cambio e con un freno a mano. Il volante è rivestito in pelle, mentre gli altri accessori sono realizzati in plastica e acciaio inox.

» Vedi il volante Xbox PXN V10 su Amazon

Come scegliere il miglior volante Xbox

Al momento della scelta del miglior volante Xbox è importante tenere conto di una lunga lista di fattori fondamentali per acquistare un dispositivo di alta qualità e in grado di offrire una guida realistica e immersiva.

Acquistare un modello qualunque tenendo solo conto della compatibilità con la console desiderata è molto rischioso, poiché si rischierebbe di ritrovarsi con un dispositivo poco performante e magari scomodo da usare per diversi motivi. Andiamo allora a vedere quali sono i fattori più importanti da tenere in considerazione al momento dell'acquisto.

Marca

Sul mercato esistono tantissime marche valide e che garantiscono al giocatore un certo livello di qualità e ottime prestazioni. Per una guida realistica, perché lo strumento sia comodo e realizzato con materiali di alta qualità occorre prestare attenzione alla marca del dispositivo che si sta acquistando.

Come abbiamo visto, marchi come Logitech, Thrustmaster e Hori rappresentano una vera e propria garanzia sia dal punto di vista dell'esperienza di gioco, sia per quanto riguarda la durabilità dello strumento. Prediligendo prodotti di marca è infatti più probabile che questi durino di più e che rimangano perfetti per tanti anni senza mostrare segni di deterioramento.

Ergonomia

L'ergonomia è un aspetto molto importante e da tenere assolutamente in considerazione al momento dell'acquisto. Essendo il volante Xbox uno strumento da tenere in mano per diverse ore è importante che l'impugnatura sia comoda, che le mani non scivolino sul dispositivo e che tutto ciò che serve sia sempre a portata di mano.

I modelli economici spesso sono molto scomodi da impugnare e rischiano di compromettere l'esperienza di guida, proprio perché fastidiosi da tenere in mano e molto poco simili ai veri volanti da corsa.

Materiali di realizzazione

Per gli stessi motivi citati sopra è importante che un buon volante Xbox sia realizzato con materiali di qualità, fondamentali per una guida comoda e realistica. Per esempio, i modelli più economici realizzati in plastica non offrono una buona presa sullo strumento, facendo scivolare le mani durante la guida e rendendo l'esperienza di gioco decisamente più scomoda.

I migliori volanti Xbox sono realizzati in materiali come metallo e acciaio, con apposite impugnature di gomma pensate proprio per evitare che le mani sudino eccessivamente e per garantire un'ottima presa durante la guida. Allo stesso tempo, acquistare un modello realizzato con buoni materiali rappresenta una garanzia in più del fatto che il dispositivo durerà tanti anni senza deteriorarsi.

Pedali, leva del cambio e altri accessori

Al giorno d'oggi la maggior parte dei volanti Xbox viene venduta insieme a una pedaliera a tre pedali. Tuttavia, non bisogna assolutamente dare questa caratteristica per scontata, poiché alcuni modelli molto economici richiedono di acquistare gli accessori a parte. Per questo motivo, al momento dell'acquisto è importante verificare quanti accessori siano inclusi nella confezione e quanti vengano venduti a parte.

Ovviamente più accessori si hanno a propria disposizione, più realistica sarà la guida: spesso oltre al volante e alla pedaliera sono inclusi anche la leva del cambio e il freno a mano, grazie ai quali è possibile godere di una guida ancora più realistica e simile alla realtà. E per un'esperienza ancora più immersiva potrai optare per modelli con pedali con sensibilità regolabile e con più marce.

Presenza del sistema Force Feedback

Dai paragrafi precedenti emerge quanto sia importante che i volanti Xbox siano caratterizzati dalla tecnologia Force Feedback, studiata proprio per rendere la guida più fluida, silenziosa e precisa. Il sistema è infatti ciò che consente al giocatore di godere di una simulazione di guida simile alla realtà, con un controllo incredibile sulla vettura e con sensazioni di guida realistiche.

Per esempio, sarà possibile percepire il cambiamento del tipo di terreno sotto alle ruote, la consistenza dell'asfalto e tanti altri dettagli estremamente realistici.

Dimensione del volante

Potrebbe sembrare una caratteristica scontata, ma le dimensioni dei volanti Xbox sono davvero molto importanti per chi desidera immergersi completamente nelle proprie sessioni di gaming e godere di una guida realistica e coinvolgente. Alcuni modelli più economici presentano infatti dimensioni poco realistiche che rischiano di compromettere l'esperienza di guida rendendola troppo poco simile alla realtà.

Anche al tatto, i migliori volanti Xbox dovrebbero trasmettere la stessa identica sensazione che si prova a impugnare un vero volante da corsa. La percezione della realtà non è data solamente da sistemi tecnologici come il Force Feedback, ma anche dalle sensazioni tattili date dal dispositivo. Ecco perché deve necessariamente essere realizzato con i giusti materiali e deve presentare dimensioni verosimili.

Capacità di rotazione del volante

Come si può evincere dai paragrafi precedenti non tutti i migliori volanti Xbox presentano la stessa capacità di rotazione. Alcuni modelli economici e di scarsa fattura possono infatti essere ruotati di pochi gradi. Questo significa che per curvare il giocatore dovrà ruotare il volante al massimo delle sue capacità e mantenerlo fermo nel punto in cui si blocca.

Questo aspetto è in grado di rendere meno realistica la guida e meno coinvolgente l'esperienza di gioco. Acquistando invece un modello che può essere ruotato e compiere diversi giri sarà molto più facile avere la sensazione di guidare una vera auto da corsa.

Compatibilità con le console di gioco

Al momento della scelta del miglior volante da gaming non occorre verificare solamente che sia compatibile con l'ultima console acquistata. Alcuni modelli sono infatti compatibili con più console di gioco e possono essere utilizzati anche su PC e su Mac.

Per esempio, verificando la compatibilità del dispositivo al momento dell'acquisto sarà possibile utilizzarlo su Xbox Series X|S ma anche sulle console di vecchia generazione, come per esempio Xbox One. Questo consente al giocatore di acquistare un dispositivo compatibile con tutte le console in suo possesso.

Controlli di gioco

Anche l'aspetto dei controlli di gioco non è assolutamente da dare per scontato. È vero, il dispositivo deve essere comodo da impugnare e più simile possibile a un vero volante da corsa, ma i comandi di gioco sono ciò che consente di avere un'esperienza di guida comoda e di ottenere il massimo dalle partite.

Acquistare un modello di volante Xbox con un pannello di controlli di gioco comodo da usare e facilmente accessibile è molto importante, perché consente al giocatore di svolgere le operazioni senza mai staccare le mani dallo strumento e di avere sempre a portata di mano tutti i pulsanti più importanti. Al contrario, scegliere un modello economico e con i comandi poco accessibili non farebbe che compromettere l'esperienza di gioco rendendo ogni operazione più difficile e macchinosa.