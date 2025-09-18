Le recensioni negative stanno sommergendo il primo DLC di Assassin's Creed Shadows (qui trovate la nostra recensione) su Steam, sollevando interrogativi sul futuro della serie e sulla strategia post-lancio di Ubisoft.

Claws of Awaji, da noi chiamata Gli Artigli di Awaji, l'espansione che porta i protagonisti Yasuke e Naoe sull'isola di Awaji nella baia di Osaka alla ricerca di un tesoro nascosto, ha deluso le aspettative di molti giocatori che si aspettavano contenuti più sostanziosi.

La critica principale riguarda la durata limitata del DLC e la mancanza di innovazioni rispetto al gioco base.

La delusione dei giocatori emerge chiaramente dalle recensioni pubblicate sulla piattaforma Valve. Un utente ha commentato con sarcasmo: "Oltre 10 ore di contenuti", per poi precisare ironicamente di aver completato la storia in sole 3 ore, ottenendo 4 nuove armature e 4 nuove armi come unico bottino. La sua conclusione è lapidaria: questo DLC avrebbe dovuto essere gratuito, considerando la quantità limitata di contenuti offerti.

L'accesso all'espansione richiede il completamento delle storie principali di Yasuke, Naoe e Junjiro, un prerequisite che alcuni giocatori sembrano aver trascurato, lamentandosi di non riuscire ad avviare il DLC. Una volta superato questo ostacolo iniziale, i giocatori si trovano di fronte a una nuova area geografica che, seppur suggestiva, non riesce a compensare la brevità dell'esperienza complessiva.

Le critiche si concentrano anche sulla qualità tecnica dell'espansione, con diversi giocatori che segnalano la presenza di bug e una generale sensazione di prodotto affrettato.

Un recensore ha sintetizzato il problema affermando che vale la pena acquistare il DLC solo per chi desidera proseguire la storyline principale, ma che mancano meccaniche migliorate, vantaggi per il nascondiglio o equipaggiamenti interessanti da scoprire.

La strategia di Ubisoft per il supporto post-lancio di Shadows rimane incerta. L'azienda francese aveva precedentemente dichiarato di non avere piani concreti per ulteriori espansioni, limitandosi a promettere ascolto e supporto alla community nel miglior modo possibile.

Nel frattempo, Ubisoft sta preparando il lancio di un'espansione per Assassin's Creed Mirage ambientata ad AlUla, un'antica città nell'odierna Arabia Saudita.

Questo DLC presenta una particolarità significativa: è parzialmente finanziato dal Fondo di Investimento Pubblico saudita (PIF), segnalando un approccio diverso nella strategia di sviluppo dei contenuti aggiuntivi per la serie Assassin's Creed.

La situazione attuale solleva questioni fondamentali sulla direzione futura della serie e sulla capacità di Ubisoft di bilanciare le aspettative dei giocatori con le esigenze commerciali. Le reazioni a Claws of Awaji potrebbero influenzare significativamente le decisioni riguardanti i contenuti post-lancio, sia per Shadows che per i futuri titoli della saga.