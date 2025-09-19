Il franchise di God of War sembra essere entrato in una fase di attesa carica di tensione. Da tempo Sony Santa Monica non rilascia aggiornamenti ufficiali sul futuro della saga, ma i rumor non si fermano: tra indiscrezioni su uno spin-off ambientato nell’era greca – descritto come un Metroidvania – e voci di un vero e proprio nuovo capitolo principale, i fan si stanno scatenando.

Il primo indizio è arrivato da un annuncio di lavoro pubblicato dallo studio, che cercava figure “esperte nelle scelte di design di combattimento, sistemi, meccaniche e nemici dei precedenti God of War”.

Ma la notizia più succosa arriva da Tom Henderson di Insider Gaming, che nel suo ultimo podcast ha rivelato un dettaglio inedito: nel prossimo capitolo principale, Kratos dovrebbe impugnare una spada di origine egizia.

Una rivelazione che, se confermata, ha un doppio significato. Prima di tutto, conferma che Kratos sarà ancora il protagonista, nonostante il finale di God of War Ragnarök avesse lasciato intendere un passaggio di testimone ad Atreus.

Inoltre, l’ambientazione potrebbe spostarsi in Egitto, aprendo le porte a un pantheon tutto nuovo e a scontri epici con divinità come Anubi e Osiride, una possibilità che i fan della saga sognano da anni.

Naturalmente, nulla è stato ufficializzato e la prudenza è d’obbligo. Tuttavia, l’ipotesi sembra plausibile e coerente con il percorso narrativo di Kratos, che dopo aver chiuso il cerchio con le divinità norrene potrebbe trovare un nuovo scopo tra le sabbie del Nilo. C’è anche chi ipotizza che il reveal possa arrivare già nel prossimo State of Play di settembre, ma non è detto che Sony voglia bruciare le tappe, preferendo forse annunciare prima lo spin-off greco.

Personalmente, l’idea di vedere Kratos affrontare il pantheon egizio mi entusiasma: il personaggio è maturato, ha trovato un nuovo equilibrio dopo Ragnarök e portarlo in un contesto così diverso potrebbe aprire scenari narrativi freschi e affascinanti. Una cosa è certa: qualsiasi direzione prenderà la saga, i fan non sono pronti a dire addio al Fantasma di Sparta.