Migliori volanti PS5 | Febbraio 2025

I volanti PS5 sono accessori fondamentali per chi ama immergersi completamente nelle corse automobilistiche e avere la sensazione di guidare ad alte velocità e di sentire l’asfalto sotto le ruote. Ecco perché un appassionato di giochi di corsa non può non avere un buon volante da gaming che gli consenta di ottenere il massimo dalla propria esperienza di gioco.

Se solo qualche anno fa gli appassionati di racing game avevano una scelta limitata per quanto riguardava i modelli disponibili, al giorno d’oggi abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta e la possibilità di scegliere il modello che preferiamo tra una lunga lista di prodotti di qualità. Sul mercato è infatti possibile trovare una grande disponibilità di prodotti economici e adatti a chi ha iniziato da poco ad avvicinarsi al mondo dei giochi di corsa e di prodotti più costosi ma anche in grado di offrire un’esperienza di gioco molto più immersiva e coinvolgente.

Dopo aver visto quali sono i migliori volanti da gaming per console, PC e Mac andiamo a fare una panoramica dettagliata dei migliori volanti PS5.

Thrustmaster T-GT II La scelta migliore per PlayStation ma anche per PC Thrustmaster T-GT II offre un Force Feedback avanzato con tecnologie T-DFB e T-RTF per una massima precisione e reattività su PS5, PS4 e PC. Force Feedback avanzato, licenza ufficiale Gran Turismo e PlayStation Prezzo elevato € 704 su Amazon Il volante PS5 Thrustmaster T-GT II rientra tra i migliori volanti PS5 attualmente sul mercato e rappresenta un'ottima scelta per chi ha a propria disposizione un discreto budget dedicato ad arricchire la propria postazione di gioco. Si tratta di un dispositivo performante e di alta qualità, ricco di feature interessanti e in grado di offrire un’esperienza di corsa davvero realistica.



Questo particolare modello è caratterizzato da un motore Brushless da 40 watt e viene venduto insieme a una pedaliera a tre pedali. Inoltre, la tecnologia Force Feedback integrata nel dispositivo permette al giocatore di percepire in maniera molto precisa le condizioni della strada e di beneficiare di una resa molto fedele del comportamento del veicolo con un livello di dettaglio incredibile.

Compatibile anche con PS4 e PC, il volante PS5 Thrustmaster T-GT II appartiene a una fascia di prezzo alta ed è quindi consigliato a chi vuole immergersi completamente nel gioco e ottenere il meglio dalle proprie corse automobilistiche. HORI Racing Wheel Apex Ottima qualità a un ottimo prezzo Hori Racing Wheel Apex è un volante entry-level per PS5, PS4 e PC, con sensibilità regolabile e pedaliera personalizzabile. Prezzo accessibile, cambio marcia rapido senza staccare le mani dal volante Force Feedback assente, materiali meno premium rispetto a modelli di fascia alta € 167.48 su Amazon Il volante PS5 Hori Racing Wheel Apex è un altro dispositivo appartenente a una fascia di prezzo bassa, perfetto per chi ha a propria disposizione un budget limitato ma desidera acquistare un device di discreta qualità. Il dispositivo in questione offre una grande varietà di funzionalità interessanti pensate per chi desidera ottenere un'esperienza di guida coinvolgente e una resa della strada molto realistica.



Chi gioca ha anche la possibilità di regolare la sensibilità dei pedali a piacimento e di cambiare marcia rapidamente senza mai staccare le mani dal volante. Sia lo sterzo che i pedali presentano dimensioni realistiche e molto simili a quelli di una vera auto da corsa: inoltre, entrambi possono essere personalizzati. Logitech G923 Ottimo rapporto qualità/prezzo Logitech G923 è un volante da corsa con pedali per PS5, PS4 e PC, dotato di tecnologia TRUEFORCE per un Force Feedback avanzato e una doppia frizione. TRUEFORCE Force Feedback, doppia frizione programmabile, controlli integrati e personalizzabili TRUEFORCE non supportato da tutti i giochi € 329 su Amazon Il Logitech G923 è un volante da corsa con pedali progettato per offrire un’esperienza di guida immersiva su PS5, PS4 e PC. Grazie alla tecnologia TRUEFORCE, il Force Feedback viene aggiornato in tempo reale, restituendo una sensazione di guida più realistica rispetto ai modelli precedenti.



Include una doppia frizione programmabile, utile per partenze veloci nei giochi che la supportano, e un contagiri a LED per tenere sotto controllo il regime del motore. Il design premium, con coprivolante in pelle nera e pedali in metallo lucidato, garantisce un look elegante e una sensazione autentica durante la guida. Con il software Logitech G HUB, è anche possibile personalizzare i comandi e regolare la sensibilità per adattarlo al proprio stile di guida. Logitech G G29 Driving Force Il perfetto rapporto qualità/prezzo Volante di qualità con Force Feedback, pedali regolabili e sterzo preciso, per un’esperienza di guida realistica su PS4, PS5, PC e Mac. Pedali sensibili e regolabili, tecnologia Force Feedback Il cambio a sei marce è venduto separatamente € 229 su Amazon Il volante PS5 Logitech G29 Driving Force rappresenta una scelta decisamente più economica rispetto al modello appena descritto, ma comunque in grado di rendere l’esperienza di gioco estremamente coinvolgente e realistica. Perfetto per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità, il volante PS5 può essere utilizzato anche su PS3, PS4 e PC.



Grazie ai pedali regolabili e sensibili alla pressione e allo sterzo di precisione il volante da gaming Logitech G29 Driving Force offre al giocatore la sensazione di guidare una vera auto da corsa, con sterzate silenziose e precise. Questo è possibile grazie alla tecnologia Force Feedback, pensata proprio per rendere più realistica possibile l'esperienza di gioco e per offrire un livello di dettaglio molto soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda la percezione delle condizioni della strada, dei tipi di terreno sotto le ruote e del veicolo.



Il volante può anche essere ruotato fino a 900°, un’altra caratteristica ideata proprio per chi desidera immergersi completamente nella corsa. Oltre al volante è possibile acquistare il cambio Driving Force, che consente di inserire fino a sei marce. I comandi di gioco sono molto comodi e sempre a portata di mano. Thrustmaster T300 Ferrari Intergral Racing Wheel Un volante da collezione per PlayStation 5 Thrustmaster T300 Ferrari offre precisione e realismo grazie al motore brushless da 25W e al sistema a doppia cinghia silenzioso. Motore brushless potente e silenzioso Prezzo elevato € 510 su Amazon Il volante PS5 Thrustmaster T300 Ferrari Intergral Racing Wheel è uno dei modelli più venduti tra gli utenti PS5, PS4 e PC. Si tratta di un volante da collezione targato Ferrari, perfetto per chi ha un modesto budget a disposizione. Il dispositivo è in grado di offrire una guida precisa e silenziosa grazie al sistema a doppia cinghia, che oltre a limitare al massimo eventuali rumori è in grado di rendere estremamente realistica l'esperienza di gioco, sia nei titoli di corsa che in quelli di rally.



Un'altra caratteristica molto interessante e presente su tutti i migliori volanti PS5 è il servomotore Brushless da 25 watt, pensato proprio per garantire prestazioni precise e un ottimo controllo del veicolo, offrendo allo stesso tempo la possibilità di percepire i diversi tipi di terreno sotto alle ruote.

Come scegliere il miglior volante da gaming

Al momento dell’acquisto di un volante PS5 è molto importante considerare alcuni aspetti fondamentali per chi desidera godere di una guida realistica e coinvolgente. Andiamo a vedere quali sono i requisiti fondamentali da tenere in considerazione in fase di acquisto.

Marca

Alcune marche sono indice di qualità e di realismo nella guida. Prediligere volanti PS5 di buone marche è un ottimo modo per aggiudicarsi un dispositivo di alta qualità e in grado di funzionare alla perfezione per molti anni. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, tra le marche migliori per i volanti da gaming spiccano Logitech e Thrustmaster, entrambe famose per produrre accessori da gioco di qualità.

Ergonomia

Anche l’ergonomia è un fattore da non sottovalutare: acquistando un modello ergonomico sarà possibile aggiudicarsi un dispositivo in grado di offrire un’esperienza di gioco realistica e comoda allo stesso tempo. È infatti molto importante che il volante PS5 sia comodo da impugnare, che non faccia sudare eccessivamente le mani e che offra una buona presa.

Materiali di realizzazione

Oltre a dover essere comodo e simile a un vero volante, lo sterzo da gaming deve anche essere realizzato con materiali di alta qualità. I dispositivi che presentano molti componenti di plastica non offrono una presa ottimale sullo strumento e sono molto più soggetti a deterioramento. Basterà invece prediligere un modello più realistico, ben rifinito e con l’impugnatura in gomma per ottenere una presa più salda sul volante e per migliorarne nettamente la resa.

Pedali e altri accessori

La maggior parte dei volanti PS5 attualmente sul mercato viene venduta insieme a una pedaliera da due o più pedali. Tuttavia, non si tratta di una caratteristica da dare per scontata. Alcuni modelli infatti richiedono di acquistare la pedaliera e altri accessori, come per esempio il cambio, separatamente. Al momento dell’acquisto è quindi consigliato verificare che il dispositivo venga venduto insieme ad altri accessori, necessari per un’esperienza di gioco realistica.

Presenza del sistema Force Feedback

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la tecnologia Force Feedback è necessaria per ottenere una guida realistica e simile a quella che si avrebbe guidando una vera auto da corsa. Il sistema consente infatti di avere un maggiore controllo della vettura e di percepire il cambiamento del terreno sotto alle ruote.

Dimensione del volante

Sebbene la maggior parte dei modelli di volante PS5 sia caratterizzata da dimensioni realistiche e simili a quelle di un vero racing wheel, può capitare che alcune marche realizzino dispositivi più grandi o più piccoli del dovuto sacrificando in questo modo il realismo durante la guida. La grandezza del volante è infatti estremamente importante per chi desidera immergersi completamente nel gioco: oltre ad adattarsi alla perfezione alle mani di chi gioca, un buon volante PS5 dovrebbe offrire un’esperienza tattile il più simile possibile a quella di una vera auto da corsa. Sebbene la tecnologia Force Feedback sia estremamente importante, non si tratta dell’unico fattore in grado di offrire realismo e immersione.

Capacità di rotazione del volante

Come abbiamo visto, alcuni modelli di volanti PS5 offrono una maggiore capacità di rotazione rispetto ad altri. Anche questa è una caratteristica da non sottovalutare, in quanto in grado di regalare a chi gioca un’esperienza molto coinvolgente. I modelli più economici e che offrono una rotazione di pochi gradi non consentono al giocatore di curvare in modo realistico, ma di ruotare lo sterzo al massimo e di continuare a curvare semplicemente mantenendolo fermo nel punto in cui si blocca. migliori volanti PS5 consentono invece di ruotare il dispositivo compiendo diversi giri e garantendo in questo modo una guida simile a quella di una vera macchina da corsa.

Compatibilità con le console di gioco

Chi possiede una PS5 probabilmente vorrà poter utilizzare il volante da gaming anche su PS4 e su PS3. Al momento dell’acquisto è quindi molto importante verificare la compatibilità del dispositivo con le console di vecchia generazione. Alcuni modelli di volanti PS5 sono compatibili anche con PC.

Controlli di gioco

I controlli di gioco sono fondamentali per una guida realistica ma anche comoda. I migliori volanti PS5 offrono ai giocatori un pannello con i controlli di gioco facilmente accessibile e con tutti i tasti più importanti sempre a portata di mano. Come abbiamo visto, alcuni modelli sprovvisti di leva del cambio consentono di cambiare fino a sei marce con un comodo tastierino posizionato sul copro del dispositivo.