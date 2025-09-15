Disney+ continua a confermarsi la piattaforma di streaming di riferimento per chi ama film, serie TV e contenuti esclusivi. Con l’offerta a partire da soli 2,99€ al mese, gli abbonati italiani possono accedere a un catalogo ricco e sempre aggiornato, che unisce nuove uscite, grandi classici e produzioni originali acclamate dalla critica. Ecco perché ora è il momento perfetto per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Perché abbonarsi a Disney+?

Tra le novità del mese, spicca Lilo & Stitch, il celebre film Disney disponibile ora in streaming, che ha debuttato il 3 settembre. Un classico amato da grandi e piccini, pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori. Per chi ama le novità Pixar, segnaliamo Elio, in arrivo il 17 settembre. Il film promette di offrire un’avventura emozionante e divertente, fedele al marchio Pixar, e sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Non mancano ovviamente i grandi successi recenti, tra cui il film Thunderbolts, che ha entusiasmato fan di tutto il mondo.

Disney+ non è solo cinema: il catalogo di serie TV è in continua espansione. Tra le novità disponibili subito, segnaliamo Only Murders in the Building, stagione 5, che ha debuttato il 9 settembre con i primi tre episodi, e promette mistero e divertimento ai massimi livelli. Per gli amanti della commedia, il 30 settembre arriva Chad Powers, una serie originale che aggiunge leggerezza e ironia alla programmazione della piattaforma. Chi ama il dramma e le storie avvincenti potrà seguire La vita segreta delle mogli mormoni, stagione 3, in arrivo il 13 novembre, mentre i fan di serie nuove e promettenti aspettano con interesse High Potential, stagione 2, in arrivo prossimamente. Non dimentichiamo il grande ritorno di serie già acclamate dalla critica, come la quarta stagione della serie The Bear, che continua a conquistare il pubblico con storie intense e personaggi indimenticabili. E poi la novità della serie fantascientifica Alien: Pianeta Terra, perfetta per chi cerca storie intense e immersive.

Un’altra grande novità per Disney+ in Italia è la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il celebre talent show prodotto da Fremantle Italia. Per la prima volta, Alessandro Cattelan sarà giudice in un talent show, affiancato da Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, con la conduzione affidata ad Aurora e Fru dei The Jackal. Gli spettatori potranno seguire le Audition e le semifinali ogni venerdì sulla piattaforma, mentre la finale sarà trasmessa in diretta, sempre su Disney+, il 31 ottobre. È un’occasione unica per godersi tutto il meglio dello spettacolo italiano senza dover cambiare piattaforma o orario.

Con tutte queste novità, Disney+ conferma la sua posizione come piattaforma di streaming ideale per tutti: dalle famiglie agli appassionati di cinema e serie TV, dai fan dei supereroi Marvel agli amanti delle produzioni italiane. E con il prezzo promozionale a partire da 2,99€ al mese, l’offerta diventa praticamente irresistibile. Non perdere l’occasione di accedere a film, serie, talent show e produzioni originali di qualità, tutte disponibili a portata di click, ovunque tu sia e in qualsiasi momento. Disney+ non è solo intrattenimento: è un mondo di storie da vivere, scoprire e condividere.

