Se siete appassionati del mondo Nintendo e desiderate aggiungere alla vostra collezione un pezzo unico di storia videoludica, da oggi potete approfittare di un nuovo preorder su My Nintendo Store. In seguito al Nintendo Direct del 12 settembre 2025, la casa di Kyoto ha annunciato la disponibilità di due prodotti esclusivi dedicati a uno dei dispositivi più iconici e discussi della sua storia: il Virtual Boy.

Vedi offerta su My Nintendo Store

Virtual Boy, chi dovrebbe acquistarlo?

Il primo prodotto è il Virtual Boy per Nintendo Switch 2/Nintendo Switch, disponibile al prezzo di 79,99€. Si tratta di una riedizione moderna che permette di rivivere l’esperienza del celebre visore, adattata alle console di ultima generazione. Per chi invece ama il lato più collezionistico e nostalgico, è disponibile anche il Virtual Boy in versione modello di cartone, acquistabile a soli 19,99€. Una proposta pensata per gli appassionati che desiderano un oggetto da esposizione, ma anche per chi vuole divertirsi a montare il proprio pezzo di storia Nintendo.

Tutti questi prodotti sono acquistabili in esclusiva sul My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale di Nintendo che racchiude in un unico spazio l’intero ecosistema della compagnia giapponese. Oltre a console e giochi in versione fisica e digitale, il portale propone infatti accessori, merchandising e prodotti esclusivi che non troverete altrove.

Nintendo continua a valorizzare il proprio passato, trasformando oggetti cult in prodotti di design e collezionismo, ma senza rinunciare a proporre esperienze di gioco aggiornate per il pubblico contemporaneo. La scelta di riportare il Virtual Boy in una doppia veste, sia tecnologica che nostalgica, dimostra l’attenzione dell’azienda verso i fan di lungo corso, ma anche la volontà di incuriosire le nuove generazioni.

In definitiva, se siete appassionati Nintendo e volete assicurarvi un prodotto esclusivo e originale, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione. I preorder sono già attivi e, come spesso accade con gli articoli più attesi, le disponibilità potrebbero esaurirsi rapidamente.

Vedi offerta su My Nintendo Store