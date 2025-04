LEGO celebra lo Star Wars Day con 5 set imperdibili pronti al preordine!

Il conto alla rovescia verso lo Star Wars Day è partito, e LEGO ha deciso di renderlo memorabile: sono appena stati aperti i preordini per cinque nuovissimi set da collezione ispirati all’universo di Star Wars, tutti in arrivo entro il 1° maggio, perfetti per festeggiare il 4 maggio con il celebre motto: May the Fourth Be With You!

Questa nuova serie propone vere gemme per appassionati e collezionisti: il logo di Star Wars interamente realizzato con mattoncini, il casco di Kylo Ren, quello di Jango Fett, la navetta di comando di Kylo Ren e l’iconico droide astromeccanico Chopper (C1-10P). Se siete fan di lunga data o in cerca del set ideale per celebrare il 4 maggio, è il momento ideale!

Logo Star Wars in mattoncini

Con i suoi 700 pezzi, questo set ti permette di ricostruire l’emblematico logo che ha dato il via alla leggendaria saga, apparso per la prima volta nei titoli di apertura di "Star Wars: Una Nuova Speranza". Un dettaglio speciale è nascosto nella lettera “T”, aggiungendo un tocco in più a un modello pensato per essere esposto ovunque, trasformandosi in un elemento decorativo originale. È il regalo ideale per ogni fan della saga, un modo creativo e appagante per celebrare la propria passione per l’universo di Star Wars. Le dimensioni del modello finito sono 13 cm in altezza, 30 cm in larghezza e 3 cm in profondità. Prezzo: 69,99€.

Casco di Kylo Ren

Il casco di Kylo Ren in versione LEGO è pensato per celebrare il decimo anniversario di "Star Wars: Il Risveglio della Forza". Un modello ricco di dettagli fedelmente riprodotti, comprese le caratteristiche finiture argentate stampate che rendono il design ancora più realistico. Il supporto incluso ti permette di esporlo come una vera opera da collezione, perfetta per aggiungere un tocco galattico alla tua libreria o scrivania. Un’idea regalo imperdibile per ogni fan. Misura 18 cm in altezza, 11 cm in larghezza e 13 cm in profondità. Prezzo: 69,99€.

Casco di Jango Fett

Celebra uno dei più iconici cacciatori di taglie dell’universo Star Wars con il casco LEGO di Jango Fett, ispirato a "L’attacco dei cloni". Il modello riproduce fedelmente ogni dettaglio, inclusa l’antenna a telemetro regolabile. Una volta terminato, potrai esporlo con orgoglio grazie al supporto con targhetta incluso, creando un pezzo da collezione che spicca in ogni esposizione. Misura 21 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 11 cm in profondità. Prezzo: 79,99€.

Shuttle di comando di Kylo Ren

Lo shuttle di comando di Kylo Ren in versione LEGO riproduce con precisione ogni dettaglio dell’iconica astronave vista in "Star Wars: Il Risveglio della Forza". Il set ti invita a ricostruire la sua silhouette aerodinamica e a regolare le ali per passare dalla modalità volo a quella di atterraggio. Una volta assemblato, puoi esporre il modello sul supporto con targhetta, creando un display d’impatto per celebrare il 10° anniversario del film. Dimensioni in modalità volo: 26 cm di altezza, 13 cm di lunghezza e 44 cm di larghezza. Prezzo: 69,99€.

Droide astromeccanico Chopper (C1-10P)

Il droide astromeccanico Chopper (C1-10P) in mattoncini LEGO è un set pensato per i fan dai 10 anni in su, ispirato al personaggio visto in "Star Wars: Ahsoka". Ricco di dettagli, permette di ricreare i suoi movimenti caratteristici: puoi far ruotare la testa, regolare braccia e gambe, ed estrarre un attrezzo nascosto nel petto per un tocco interattivo. Le braccia e la ruota centrale sono rimovibili, così da poterlo esporre nella versione con componenti retratti. Composto da 1.039 pezzi, il modello finito è alto 22 cm. Prezzo: 109,99€.

