Humble Games ha pubblicato un extended gameplay trailer per Wild Blue, il prossimo sparatutto su binari che si ispira dichiaratamente alla leggendaria serie Star Fox. Un titolo che vuole riportare in auge lo spirito delle avventure anni ’90, con una veste moderna e un comparto visivo colorato e vibrante.

Il progetto, rivelato durante l'Humble Games Showcase di inizio 2025, rappresenta un ritorno alle origini per Goddard, che porta la sua esperienza dal team che creò uno dei più amati shooter su binari degli anni '90 (che trovate ancora su Amazon) verso questa nuova avventura indie.



In Wild Blue i giocatori vestiranno i panni di Bowie Stray e della sua squadra, i Blue Bombers, impegnati in una missione disperata per salvare il mondo. Il gioco promette un viaggio ricco di nostalgia, fatto di combattimenti aerei frenetici, boss giganteschi e dogfight spettacolari contro una squadra rivale misteriosa. Non mancheranno percorsi segreti e missioni nascoste che aggiungeranno varietà e rigiocabilità all’esperienza.

Il mondo di gioco si presenta, con scenari mozzafiato e livelli pieni di dettagli. La narrazione accompagnerà il giocatore lungo un’avventura che mescola azione, esplorazione su rotaia e momenti di forte intensità, fino allo scontro finale con il malvagio, antagonista principale del titolo.Dal punto di vista tecnico,ha già condiviso i requisiti PC. Per farlo girare basterà un, cone una. Le specifiche raccomandate non si discostano molto, suggerendocon la stessa GPU. In altre parole, il titolo dovrebbe risultare accessibile a una vasta gamma di configurazioni, senza richiedere hardware di ultimissima generazione.Al momento non esiste ancora una data d’uscita ufficiale per, ma l’entusiasmo dei fan è già palpabile. Per chi ha amato Star Fox e vuole rivivere quell’esperienza in chiave moderna, questo nuovo progetto potrebbe rivelarsi un appuntamento imperdibile.