Netflix ha finalmente svelato una sorpresa che farà felici i fan di Splinter Cell e degli amanti del doppiaggio italiano: sarà Luca Ward la voce ufficiale di Sam Fisher nella nuova serie animata prodotta dalla piattaforma streaming ossia Splinter Cell Deathwatch.

L’attore, tra i più amati e riconoscibili del panorama nazionale, ha confermato personalmente la notizia attraverso i propri canali social, condividendo il trailer ufficiale in italiano che lo vede nuovamente protagonista dietro il microfono.

Ward, celebre per aver prestato la voce a Russell Crowe ne Il Gladiatore e a Keanu Reeves nella saga di Matrix, nonché a centinaia di altri volti noti del cinema internazionale, torna dunque a legare la propria inconfondibile timbrica a un personaggio iconico del mondo videoludico.

Sam Fisher, spia d’élite e protagonista storico della saga stealth firmata Ubisoft, che trovate a poco prezzo su Amazon, aveva già conquistato milioni di giocatori per la sua personalità carismatica e la sua complessità morale.

L’arrivo della serie animata su Netflix rappresenta una nuova occasione per riportare il personaggio sotto i riflettori, e la scelta di Ward come doppiatore ufficiale italiano conferisce ulteriore prestigio al progetto.

Il trailer, pubblicato in queste ore e già diventato virale tra gli appassionati, mostra per la prima volta alcune sequenze in lingua italiana con il commento vocale di Ward.

La reazione del pubblico è stata immediata e calorosa: molti hanno sottolineato come la sua voce profonda e autorevole sia la scelta perfetta per trasmettere la tensione e il carisma di Fisher.

La serie Netflix dedicata a Splinter Cell nasce da una collaborazione tra Ubisoft e lo sceneggiatore Derek Kolstad, creatore del franchise John Wick.

Con Luca Ward a guidare il cast vocale italiano, l’attesa cresce ulteriormente: l’appuntamento con Sam Fisher, questa volta sul piccolo schermo, promette di diventare uno degli eventi più attesi dagli amanti del gaming e delle serie animate.