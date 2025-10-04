Instant Gaming, noto portale di vendita di videogiochi digitali, sorprende ancora una volta la community con un concorso davvero imperdibile: in palio una scheda grafica NVIDIA RTX 5090 Suprim Liquid, uno dei componenti più potenti e avanzati disponibili sul mercato, ideale per i gamer più esigenti e per chi vuole spingere al massimo le prestazioni del proprio PC.

Partecipa al contest

Come partecipare

La partecipazione al giveaway è completamente gratuita e aperta a tutti i maggiorenni o chi ha raggiunto la maggiore età nel proprio paese di residenza. È necessario possedere un account su Instant Gaming e accettare i termini e le condizioni del sito. Dipendenti Instant Gaming e loro familiari stretti non possono partecipare.

Il premio del concorso è la nuova RTX 5090 Suprim Liquid, una scheda grafica top di gamma che offre performance straordinarie, raffreddamento liquido avanzato e design premium. Il vincitore potrà ricevere il premio direttamente a casa propria, senza costi aggiuntivi. La durata del concorso è limitata e la scadenza è indicata sulla pagina del giveaway. Al termine del concorso, il vincitore sarà annunciato direttamente sulla pagina ufficiale e contattato via e-mail per la consegna del premio.

La partecipazione richiede la creazione di un profilo Instant Gaming, possibile tramite e-mail o account social come Facebook, Google o Apple. I dati personali sono trattati con la massima riservatezza e secondo le normative locali sulla privacy. I profili creati rimangono attivi anche dopo il concorso e i dati non vengono venduti a terzi. Questo giveaway rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati di gaming che desiderano aggiornare il proprio setup con una delle schede grafiche più potenti attualmente disponibili. Con Instant Gaming, partecipare è semplice, veloce e completamente sicuro.

Partecipa al contest