Il monitor gaming MSI curved 31,5" è ora disponibile su Amazon a soli 179€ invece di 229,99€, con uno sconto del 22%! Questo display WQHD curvo vi offre un'esperienza di gioco immersiva grazie al pannello VA da 170Hz e tempo di risposta di 1ms. Con la sua curvatura 1500R e il design senza cornici, vi garantisce sessioni di gaming fluide e coinvolgenti.

Monitor gaming MSI curved 31,5", chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming MSI curved 31,5" è la scelta ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di esports che cercano prestazioni elevate. Con il suo refresh rate di 170Hz e il tempo di risposta di appena 1ms, vi garantirà movimenti fluidi e una reattività perfetta negli sparatutto e nei giochi d'azione. La risoluzione WQHD 2560x1440 offre dettagli nitidi mantenendo frame rate elevati, mentre il design curvo 1500R vi avvolgerà completamente nell'azione di gioco.

Questo monitor si rivolge anche a professionisti creativi e streamer che necessitano di colori accurati e contrasti profondi. Il pannello VA con copertura sRGB al 115% e il contrasto nativo 1:3000 rendono ogni immagine vivida e dettagliata. La tecnologia anti-flicker e la riduzione della luce blu lo rendono perfetto per sessioni prolungate, mentre la compatibilità con PC, console e laptop tramite DisplayPort e HDMI CEC lo trasforma in una soluzione versatile per ogni setup gaming e lavorativo.

Questo monitor gaming MSI rappresenta un'opportunità eccezionale a 179€ invece di 229,99€, con uno sconto del 22%. La combinazione di schermo curvo immersivo, alta frequenza di aggiornamento e tempo di risposta ridotto vi garantirà prestazioni superiori nei giochi competitivi. La qualità MSI, unita alle tecnologie per il benessere visivo e alla versatile connettività, rendono questo monitor un investimento intelligente per migliorare significativamente la vostra esperienza di gaming.

