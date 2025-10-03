L’attesa è finita: il DualSense in edizione limitata ispirato a God of War è finalmente disponibile. Svelato durante lo State of Play, questo controller speciale rende omaggio ai 20 anni di una saga leggendaria, con un design pensato per catturare lo sguardo e l’immaginazione dei fan. Il grigio cenere ricorda la pelle del famoso Fantasma di Sparta, mentre il tatuaggio cremisi riprende il marchio iconico di Kratos, simbolo di forza e destino.

Perché vale la pena preordinarlo

Questo DualSense non è solo un controller: è un tributo a un’epopea che ha segnato generazioni di giocatori. Dalla Grecia antica fino ai Nove Regni, Kratos ha attraversato vent’anni di avventure tra lotta, redenzione e trasformazione. Ogni dettaglio del controller celebra questa storia, trasformandolo in un oggetto da collezione capace di coniugare estetica e significato.

Acquistare questo DualSense significa celebrare non solo il personaggio, ma l’evoluzione di una saga che ha saputo reinventarsi restando fedele alla sua essenza. Dai capitoli su PlayStation 2 fino alle ultime avventure su PlayStation 5, God of War continua a emozionare e sorprendere i suoi fan.

Possedere il DualSense di God of War significa entrare a far parte di una comunità che da vent’anni condivide emozioni, battaglie epiche e momenti indimenticabili. Tenerlo tra le mani vuol dire portarsi dietro un pezzo della storia di Kratos, un legame tangibile tra passato e futuro, pronto per essere vissuto ancora una volta con il pad tra le mani.

