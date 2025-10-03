Avatar di Tyrael87 9
0
Io ancora aspetto la possibilità di vedere i contenuti gratis come "acquistati" senza dover entrare nelle singole pagine.
Avatar di MAurizio Serafini
0
LOL benvenuti nel 2007 epig user, dai che tra 10 anni mettono il supporto ai controller,tra 20 i forum e tra 30 il supporto al vr LOL!
Avatar di MAurizio Serafini
0
aspetta e spera, su questo cesso di store neanche puoi regalare i giochi ai tuoi amici LOL, vabbè che tanto tutti riscattano giochi gratis e non compra nessuno LOL, i pc gamer usano steam e gog il resto muore LEL
Avatar di Tyrael87
1
E chi se ne frega.
Avatar di MAurizio Serafini
0
hai ragione, alla fine nessuno compra su epig store, ci sono solo clochard e bambini di fartnite che riscattano giochi gratis LEL
