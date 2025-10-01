Negli ultimi anni le TV Mini LED hanno fatto notevoli passi avanti, offrendo colori più brillanti e un contrasto sempre più convincente. Tuttavia, per chi desidera un’esperienza di visione e di gioco davvero immersiva, la vera gioia resta l’OLED. E in questo momento c’è un’occasione che merita tutta la vostra attenzione: l’LG OLED evo AI C5 da 48", oggi proposto con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Prodotto in caricamento

LG OLED evo AI C5, chi dovrebbe acquistarla?

Questa TV si distingue per la presenza del processore AI ɑ9 Gen8, un chip pensato per ottimizzare in tempo reale immagini e suoni, garantendo un risultato che si avvicina all’esperienza cinematografica. Che si tratti di guardare un film, seguire una serie TV o godersi uno spettacolo sportivo, avrete la certezza di un quadro nitido, ricco di dettagli e con neri profondi, caratteristica distintiva della tecnologia OLED.

Ma il punto forte di questo modello è senza dubbio il gaming. L’LG OLED evo AI C5 offre infatti il supporto al 4K fino a 144fps, un valore che consente di vivere partite fluide e reattive, ideali sia per console di ultima generazione sia per PC da gaming. Funzioni come il basso input lag e la compatibilità con le tecnologie VRR rendono l’esperienza di gioco veloce, coinvolgente e priva di fastidiosi artefatti visivi.

L’offerta attuale rende questa TV ancora più interessante: da 1.099€ il prezzo scende a 879€, rendendola una delle occasioni più convenienti del momento per chi cerca prestazioni top. Se stavate valutando l’acquisto di un nuovo televisore per l’intrattenimento e per il gaming, questa è senza dubbio un’opportunità da cogliere al volo.

Vedi offerta su Amazon