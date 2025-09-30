La smart TV Samsung Neo QLED 65'' è su Amazon in offerta a 943,96€ invece di 1.299€, con uno sconto del 27%! Questo televisore vi conquisterà con la tecnologia Quantum Matrix Slim e i Mini LED per immagini ultra definite, il processore NQ4 AI Gen2 per colori realistici e il Motion Xcelerator 144 Hz per un gaming fluido. L'audio OTS Lite vi offrirà un'esperienza surround 3D immersiva.

Prodotto in caricamento

Smart TV Samsung Neo QLED 65'', chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung Neo QLED 65'' è perfetta per chi desidera trasformare il proprio salotto in un vero centro di intrattenimento domestico. Con i suoi 65 pollici e la tecnologia Mini LED, vi garantisce un'esperienza visiva cinematografica ideale per famiglie numerose o per chi ama guardare film e serie TV in compagnia. Il processore NQ4 AI Gen2 con upscaling 4K si rivela particolarmente utile per chi ha una vasta collezione di contenuti in diverse risoluzioni, migliorandone automaticamente la qualità.

Questa televisione soddisfa perfettamente le esigenze dei gamer più esigenti grazie al Motion Xcelerator 144 Hz e al Gaming Hub integrato, che permette di accedere rapidamente ai titoli preferiti. L'audio OTS Lite con surround 3D e la compatibilità Q-Symphony la rendono ideale anche per gli appassionati di cinema domestico che vogliono un suono immersivo. Inoltre, le funzioni smart con SmartThings vi permetteranno di controllare tutti i dispositivi domestici intelligenti direttamente dal televisore.

Con uno sconto del 27%, da 1.299€ a 943,96€, questa smart TV Samsung Neo QLED 65'' rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca qualità premium. Vi consigliamo questo acquisto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo: avrete tecnologie all'avanguardia come i Mini LED, processore AI di ultima generazione, Gaming Hub integrato e sistema SmartThings per la domotica, tutto in un design AirSlim elegante. Un investimento che vi garantirà un'esperienza di intrattenimento superiore per anni.

Vedi offerta su Amazon