La WWE ha ufficialmente annunciato la data del ritiro di John Cena, una delle superstar più celebri di sempre nel mondo del wrestling. Il 17 volte campione del mondo disputerà il suo ultimo match sabato 13 dicembre a Saturday Night's Main Event, in diretta dalla Monumental Sports & Entertainment’s Capital One Arena di Washington, D.C.
John Cena e il ritiro dalla WWE
Queste le dichiarazioni di Paul "Triple H" Levesque, Chief Content Officer della WWE e storico rivale di Cena in passato:
I contributi di John alla WWE sono incommensurabili e non ci sono parole per descrivere quanto abbia significato per questo business. Assieme ai nostri partner della Capital One Arena faremo di tutto per onorare la sua carriera e rendere il suo ultimo match un qualcosa di indimenticabile per il WWE Universe.
The last time really is now. @JohnCena’s final match is set for #SNME in Washington, D.C. on December 13. Get your tickets on Oct. 17 because after this…you can’t see him. pic.twitter.com/ZKHNrpDZh6— Triple H (@TripleH) September 30, 2025
Al momento non è ancora stato annunciato chi sarà l'ultimo avversario di John Cena, ma il leader della Cenation si prepara al tanto atteso scontro con AJ Styles a Crown Jewel: Perth, in Australia, sabato 11 ottobre.
I biglietti per assistere all'ultimo match di Cena
I biglietti per Saturday Night's Main Event andranno in vendita venerdì 17 ottobre su Ticketmaster.com, mentre la prevendita partirà mercoledì 15 ottobre. Per avere ulteriori informazioni è possibile registrarsi al sito - https://wwe.com/crs.
Per rendere unica l'esperienza dei fan durante il weekend di Saturday Night's Main Event la WWE metterà in scena una serie di iniziative ed eventi speciali per commemorare l'ultimo match di Cena, tra cui un'edizione speciale dal vivo del podcast "Six Feet Under with The Undertaker", in programma venerdì 12 dicembre al The Howard Theatre.
