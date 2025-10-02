La WWE ha ufficialmente annunciato la data del ritiro di John Cena, una delle superstar più celebri di sempre nel mondo del wrestling. Il 17 volte campione del mondo disputerà il suo ultimo match sabato 13 dicembre a Saturday Night's Main Event, in diretta dalla Monumental Sports & Entertainment’s Capital One Arena di Washington, D.C.

Queste le dichiarazioni di Paul "Triple H" Levesque, Chief Content Officer della WWE e storico rivale di Cena in passato:

I contributi di John alla WWE sono incommensurabili e non ci sono parole per descrivere quanto abbia significato per questo business. Assieme ai nostri partner della Capital One Arena faremo di tutto per onorare la sua carriera e rendere il suo ultimo match un qualcosa di indimenticabile per il WWE Universe.