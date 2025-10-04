Avatar di Vichingo 0
0
Io ho aggiornato fino a gennaio 2028 poi si vedrà.
Avatar di Alessandro94
0
È forse finita la pacchia per Microsoft?
Avatar di Vichingo
1
È forse finita la pacchia per Microsoft?
Più per voi che per loro 🤣
Avatar di Ospite PvP_King #802
0
Non mi piaceva neanche prima
Avatar di Sir Pilade
0
"Quando il game pass non varrà più la candela (per Microsoft ovviamente), dovremo preoccuparci dei nostri portafogli!"
Cos'è che ti dicevo? Te lo ricordi? "Non vedi l'ora" mi dicesti 😂
Avatar di Alessandro94
0
Più per voi che per loro 🤣ma veramente io sarei della concorrenza. 😁
