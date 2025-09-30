Su Amazon trovate It Takes Two per PS4 a 22,99€ invece di 28,99€, con uno sconto del 21%! Questo pluripremiato gioco cooperativo vi porterà in un'avventura folle e incredibile dove dovrete collaborare per superare sfide sempre nuove. Invitate un amico a giocare gratuitamente con il Pass amici e immergetevi in una storia toccante su una coppia trasformata in bambole che deve salvare la propria relazione.

It Takes Two per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

It Takes Two è il regalo perfetto per coppie, amici e famiglie che amano condividere esperienze di gioco coinvolgenti. Questo titolo si rivolge particolarmente a chi cerca un'alternativa ai soliti giochi competitivi, offrendo invece un'avventura cooperativa dove la collaborazione è fondamentale. Ideale per giocatori dai 16 anni in su che vogliono trascorrere del tempo di qualità insieme, ma anche per coppie che desiderano vivere una storia emozionante che riflette le dinamiche delle relazioni reali.

It Takes Two è un'avventura platform cooperativa sviluppata da Hazelight Studios. Il gioco vi permette di vestire i panni di Cody e May, una coppia trasformata in bambole che deve collaborare per superare sfide innovative. Ogni livello introduce nuove abilità uniche per i personaggi, richiedendo coordinazione costante tra i giocatori. Supporta modalità co-op locale e online con split-screen, e include il pass amici che consente a un secondo giocatore di unirsi gratuitamente.

A soli 22,99€ invece di 28,99€, It Takes Two rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un'esperienza cooperativa unica e coinvolgente. Il gioco combina perfettamente gameplay innovativo e narrazione emotiva, offrendo ore di divertimento condiviso. La possibilità di giocare gratuitamente con un amico tramite il pass amici rende questo titolo ancora più conveniente. Vi consigliamo l'acquisto perché raramente si trova un'avventura così ben realizzata a questo prezzo, perfetta per rafforzare legami e creare ricordi indimenticabili insieme.

