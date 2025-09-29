Avatar di LeoThePlayer 9
0
E' da dopo Halo 3 che fa storciere il naso.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di AnDr3 9
1
E' da dopo Halo 3 che fa storciere il naso.
C'è da dire che la community di Halo è una delle più tossiche in assoluto.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.