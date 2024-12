Quanto conosci la prima PlayStation? Mettiti alla prova con il quiz!

Tra le cose interessanti accadute nel mondo dei videogiochi nel 2024, ci sono senz'altro le recenti celebrazioni per i trent'anni di PlayStation – che, sì, significa che è passato un po' di tempo da quando moltissimi di noi erano bambini e si meravigliavano davanti a giochi che per l'epoca sembravano fotorealistici.

Dopo le riflessioni dei giorni scorsi, abbiamo deciso di tornare sulla ricorrenza al modo di SpazioGames, ossia facendo giocare chi ci legge: dopotutto, se siete su un sito di videogiochi, è perché vi piace giocare. Così, dopo il quiz dedicato genericamente al mondo PlayStation, abbiamo deciso di realizzarne uno completamente dedicato alla storia, ai giochi e alle curiosità della prima PlayStation.

Vi ricordate davvero i suoi maggiori successi? Ricordate anche come funzionavano le memory card e altri accessori particolari che all'epoca scoprirono solo veri intenditori? Devo dire che mi sono divertita molto a mettere insieme queste domande e spero che voi vi divertiate a provare a dare tutte le risposte corrette!

Se volete accogliere il guanto di sfida, potete affrontare il nostro quiz da ora: per ogni domanda avete a disposizione 20 secondi per rispondere, quindi... non ci sono cheat qui! Le domande ovviamente sono di diverse difficoltà: si va da alcune più facili e accessibili ad altre che invece metteranno in difficoltà anche i veterani e vi faranno scavare a fondo nella memoria.

Vai al quiz sulla prima PlayStation

Al termine dei 25 quesiti, otterrete un divertente Trofeo a tema, che premierà i vostri sforzi (o, se le cose dovessero andare male, vi inviterà a riprovare...).

Vi ricordo anche che potete trovare tutti i quiz nella nostra sezione dedicata, per mettere un po' alla prova la vostra cultura videoludica.

Buon divertimento e in bocca al lupo con il quiz di oggi!

