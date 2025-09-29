Mentre PlayStation celebra il suo trentesimo anniversario, Reebok ha deciso di omaggiare questo traguardo con una collezione esclusiva che trasforma le iconiche sneakers del marchio in un vero e proprio tributo alla console che ha rivoluzionato il gaming. Questa partnership non rappresenta solo un'operazione commerciale, ma un viaggio nel tempo verso un'epoca in cui il grunge dominava le playlist, i giovani trascorrevano i pomeriggi davanti alla TV e il mondo sembrava aprirsi infinite possibilità attraverso un modem dial-up.

La strategia creativa dietro questa collaborazione punta direttamente al cuore emotivo di una generazione. "Questa collezione è una macchina del tempo", spiega Mubi Ali, Global Senior Product Marketing Manager di Reebok, descrivendo il target come "i ragazzi della MTV del dopo scuola: grunge nelle cuffie, ruote ai piedi, e un mondo dial-up che sembrava spalancato". Ogni elemento della collezione è stato progettato per risvegliare quei ricordi specifici, trasformando ogni cucitura, laccio e sistema pump in un portale verso i Novanta.

Tre regioni, tre storie diverse

La collezione si articola attraverso una narrazione geografica che rispecchia il lancio globale della PlayStation originale. Ogni paio di sneaker corrisponde a una delle tre regioni pioniere: Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, con date di lancio che vanno dal dicembre 1994 al settembre 1995. Questa scelta non è casuale, ma riflette la volontà di onorare le specificità culturali che hanno accolto la console Sony nei diversi mercati internazionali.

Il modello destinato al Giappone, l'InstaPump Fury 94 (¥37,000), incorpora la data di lancio originale "1994年12月3日" nascosta all'interno dell'etichetta della linguetta. La pump ball presenta la funzionalità "Press Play", mentre la linguetta stessa imita l'aspetto di una memory card PlayStation. Per gli Stati Uniti, la Pump Omni Zone II ($220) celebra il lancio del 9 settembre 1995 con una pump ball personalizzata nei colori signature di PlayStation e dubraes in plastica che imitano i pulsanti della console.

Ogni elemento è stato progettato per risvegliare ricordi specifici degli anni Novanta

Il Regno Unito riceve il modello Workout Plus (£150/€180), caratterizzato da una banda interna sull'arco per un fit migliorato e dubraes che riproducono i classici pulsanti cerchio, triangolo e quadrato di PlayStation, insieme al logo vettoriale Reebok. Anche questo modello nasconde la data di lancio originale "9/29/1995" all'interno dell'etichetta, mantenendo la coerenza narrativa della collezione.

L'approccio estetico della collaborazione va oltre la semplice applicazione di loghi. Tutti i modelli condividono una palette cromatica grigio anniversario e incorporano dettagli ispirati al design della console originale, come l'aspetto del cavo PlayStation originale e charm a forma di pulsanti. Il packaging limited edition rispecchia il design di lancio originale della console, creando un'esperienza unboxing che amplifica l'elemento nostalgico.

Le sneakers selezionate non sono state scelte a caso, ma rappresentano modelli Reebok che erano particolarmente popolari durante gli anni di lancio della PlayStation originale. Questa sincronizzazione temporale crea una coerenza narrativa che va oltre l'estetica, toccando la memoria collettiva di chi ha vissuto quegli anni formativi del gaming e della street culture.

La disponibilità della collezione, prevista per metà ottobre attraverso retailer selezionati nelle tre regioni target, sarà estremamente limitata.