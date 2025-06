Su Amazon trovate il tappetino Mars Gaming XXL in offerta a 17,08€ invece di 23,50€, con uno sconto del 27%. Questo mouse pad XXL vi offre 12 modalità di illuminazione, una superficie ottimizzata per il gaming e 2 porte USB 2.0 integrate per collegare le vostre periferiche. I bordi rinforzati in nylon garantiscono durabilità, mentre la base extra spessa assicura stabilità durante le sessioni di gioco più intense.

Tappetino XXL RGB Mars Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Il tappetino Mars Gaming XXL si rivolge ai gamer appassionati e agli utenti che trascorrono molte ore al computer per lavoro o studio. Grazie alle sue dimensioni generose di 800x300mm, vi offre tanto spazio per movimenti precisi del mouse durante sessioni di gioco intense o lavori di grafica. La superficie garantisce scorrevolezza ottimale per ogni tipo di mouse.

Il pannello di controllo integrato include 2 porte USB 2.0, perfette per collegare periferiche aggiuntive come mouse, tastiere, chiavette o cuffie, rendendo la tua postazione ancora più ordinata e funzionale. Il sistema di illuminazione RGB in fibra ottica crea un’atmosfera immersiva grazie a 12 modalità diverse, tra cui 7 colori statici per chi ama la semplicità e 5 effetti speciali dinamici per chi vuole dare un tocco di spettacolarità al proprio setup. Il tutto gestibile con un semplice tocco, per un'esperienza personalizzata al 100%.

Con un prezzo scontato da 23,50€ a soli 17,08€, questo tappetino Mars Gaming rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la vostra postazione gaming. La combinazione di dimensioni XXL, hub USB integrato e spettacolare illuminazione RGB personalizzabile lo rende un accessorio completo e funzionale. Vi consigliamo questo acquisto perché offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, unendo praticità ed estetica in un unico prodotto che trasformerà il vostro desktop in una postazione gaming professionale.

Vedi offerta su Amazon