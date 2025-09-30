NBA 2K24 per PS4 è disponibile su Amazon a soli 8,40€ invece di 9,82€, con uno sconto del 14%. Questa edizione Amazon Edition include contenuti bonus esclusivi come 2000 monete Virtual Currency e 1 promo pack MyTEAM. Vivete il basket con la rivoluzionaria tecnologia PROPlay che trasforma i filmati NBA reali in gameplay autentico, e godetevi modalità come La mia CARRIERA, MyTEAM e la nuova era LeBron in La mia NBA.

Prodotto in caricamento

NBA 2K24 per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

NBA 2K24 è perfetto per tutti gli appassionati di basket che vogliono vivere un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente. Questo titolo si rivolge sia ai veterani della serie che desiderano sperimentare la rivoluzionaria tecnologia PROPlay, sia ai nuovi giocatori attratti dalla grafica realistica e dalle numerose modalità di gioco. Con la sua Amazon Edition, offre contenuti bonus esclusivi che arricchiscono l'esperienza sin dal primo avvio, rendendolo ideale per chi cerca il massimo valore dall'acquisto.

Il gioco soddisfa diverse esigenze ludiche: dalla modalità La mia CARRIERA per chi ama personalizzare il proprio giocatore, a MyTEAM per gli amanti del collezionismo di carte, fino a La mia NBA per chi preferisce il ruolo manageriale. La presenza dell'era LeBron e delle Simple Eras lo rende accessibile anche ai casual gamer che cercano un'esperienza più rilassata. Al prezzo scontato attuale, rappresenta un'opportunità imperdibile per immergervi nella cultura del basket più autentica.

A soli 8,40€ su Amazon, NBA 2K24 per PS4 rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti del basket. L'Amazon Edition vi offre contenuti esclusivi del valore aggiuntivo, mentre la tecnologia PROPlay garantisce un realismo mai visto prima. Con modalità variegate e la possibilità di rivivere momenti iconici della NBA, questo titolo vi regalerà ore di divertimento autentico. Un investimento perfetto per vivere l'emozione del basket professionale direttamente dal vostro salotto.

Vedi offerta su Amazon