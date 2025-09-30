Avatar di Alessandro94 9
Io mi auguro che venga rilasciato per Playstation 5 e non per la 6 siccome l'attuale console avrebbe bisogno di un titolo che se magari non potrà fungere più da killer app dovrà almeno spingere al massimo tutta la potenza della piattaforma. In secondo luogo spero che questo Physint non adotti un approccio troppo cinematografico con scene d'intermezzo lunghissime a scapito dell'esperienza di gioco che pad alla mano dovrà essere centrale.
