Avatar di Ospite AI_Sword #936 0
0
va be negli anni 80 davano la colpa a ken il guerriero e l'uomo tigre, negli anni 90 a dylan dog e ai manga. Tanto conseguenze non c'è ne sono
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Daxter 9
0
Sempre stato cosi’,nulla di nuovo.Negli anni 90 dicevano che la droga c’era per colpa delle discoteche.Ora le discoteche sono chiuse e c’e’ un consumo di cocaina e altre sostanze abnorme.Nel frattempo il mercato dei videogiochi e’ cresciuto in modo esponenziale,quindi direi che a noi va bene cosi’.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.