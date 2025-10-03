Bandai arricchisce ancora una volta la sua celebre linea di action figure SH Figuarts dedicate a Dragon Ball Z, annunciando l’apertura dei preordini per una nuova edizione di Son Goku. Si tratta della versione intitolata “The Kind-Hearted Saiyan”, che punta a rappresentare l’eroe in una delle sue incarnazioni più iconiche, con un design fedele e dettagliato, pensato per soddisfare sia i collezionisti più esperti che chi desidera iniziare a costruire la propria collezione.

Son Goku The Kind-Hearted Saiyan - SH Figuarts

Questa nuova proposta vuole infatti catturare l’essenza del protagonista di Dragon Ball Z nella sua veste classica, offrendo un prodotto curato e accessibile. A differenza di release più complesse o accessoriate, “The Kind-Hearted Saiyan” si presenta come un punto di partenza ideale per i neofiti, senza rinunciare alla qualità e alla precisione che contraddistinguono le produzioni Tamashii Nations.

La figure di Goku, realizzata ex novo, indossa il celebre costume della saga di Cell. Tutte le proporzioni, le espressioni e persino il volume dei capelli sono stati ripensati con grande attenzione, basandosi sui disegni originali dell’anime dell’epoca. A rendere questa uscita ancora più interessante è l’introduzione del nuovo Dynamic-Movable Shoulder System, un sistema articolare brevettato (attualmente in attesa di approvazione) che migliora notevolmente la mobilità delle spalle e consente pose più dinamiche e fedeli alla serie.

La confezione include numerosi accessori per garantire la massima possibilità di esposizione:

5 paia di mani intercambiabili

3 espressioni facciali alternative

1 testa intercambiabile

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Son Goku The Kind-Hearted Saiyan sarà rilasciata inizialmente in Giappone a maggio 2026, per poi arrivare anche nel nostro Paese a partire da luglio 2026. Il prezzo indicativo è fissato a 35,00 euro, rendendola una proposta particolarmente interessante per chi desidera arricchire la propria collezione dedicata a Dragon Ball Z.