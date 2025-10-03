Il colosso dell'e-commerce Amazon ha svelato la sua selezione mensile di videogiochi gratuiti destinati agli abbonati Prime Gaming, consolidando sempre più la sua presenza nel competitivo mercato del gaming digitale.

La piattaforma, inclusa nell'abbonamento Amazon Prime, si distingue dai servizi concorrenti per una caratteristica fondamentale: i titoli ottenuti rimangono di proprietà del giocatore anche dopo la disdetta dell'abbonamento, a differenza di quanto accade con PlayStation Plus o Xbox Game Pass dove l'accesso ai giochi è vincolato al mantenimento della sottoscrizione attiva.

La lineup di ottobre 2025 punta decisamente sui titoli cult, con particolare attenzione agli appassionati di giochi di ruolo e strategia.

Tra le proposte più interessanti spiccano XCOM 2, il celebre strategico a turni che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, e soprattutto due perle del catalogo Bethesda: Fallout 3 Game of the Year Edition e Fallout New Vegas Ultimate Edition.

Quest'ultimo, in particolare, è considerato da molti critici e appassionati come il miglior capitolo della saga post-apocalittica, grazie alla sua narrativa complessa e alle numerose scelte morali che influenzano drasticamente lo svolgimento della trama.

La distribuzione dei titoli segue un calendario preciso che si estende per tutto il mese. Alcuni giochi sono già disponibili dal primo ottobre, come DragonStrike su GOG e Tormented Souls sull'Amazon Games App, mentre altri arriveranno in date specifiche fino al 30 ottobre, creando un flusso costante di nuove opportunità per gli abbonati.

Amazon ha chiaramente pensato al periodo dell'anno, inserendo nella selezione diversi titoli a tema horror in vista di Halloween.

La serie True Fear: Forsaken Souls, distribuita in due parti nelle settimane del 16 e 23 ottobre, promette di offrire un'esperienza thrilling ai cultori del genere.

Non mancano proposte più di nicchia come Hellslave, Empty Shell e il provocatorio "You Will Die Here Tonight", tutti pensati per chi cerca brividi virtuali durante la stagione più spaventosa dell'anno.

Particolare attenzione merita anche Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York, disponibile dal 9 ottobre, che porta i giocatori nel mondo gotico-moderno dei vampiri, e Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, che chiuderà il mese con un'avventura narrativa ambientata nell'universo del World of Darkness.

Il meccanismo di Prime Gaming si basa su un sistema di codici di riscatto distribuiti su diverse piattaforme digitali.

La maggior parte dei titoli viene fornita tramite GOG, la piattaforma di CD Projekt nota per i giochi DRM-free, mentre altri sono disponibili direttamente tramite l'Amazon Games App o su Legacy Games.

Parallelamente all'offerta mensile di giochi da scaricare, Amazon continua a potenziare Luna, il suo servizio di cloud gaming che permette di giocare in streaming senza necessità di download.

Tra i titoli attualmente disponibili su questa piattaforma figurano Borderlands 3, Dead Island 2 Ultimate Edition e l'ironico SpongeBob: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, oltre al simulatore motociclistico MotoGP 25.

Gli abbonati che non hanno ancora approfittato delle offerte del mese precedente hanno ancora qualche giorno per recuperare alcuni titoli di settembre.

Tra questi si distinguono Civilization 4: The Complete Edition, perfetto per gli amanti della strategia a turni, Fate: The Cursed King per chi preferisce i giochi di ruolo d'azione, e l'acclamato Into the Breach, considerato un piccolo capolavoro nel genere degli strategici minimalisti.