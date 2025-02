I migliori controller per PC | Febbraio 2025

Giocare su PC è un’esperienza incredibile, soprattutto quando si può contare su un controller adatto. Sì, la tastiera e il mouse sono imbattibili per certi generi come gli sparatutto e gli strategici, ma ci sono giochi che si gustano molto di più con un controller tra le mani. Pensate ai platform, ai giochi sportivi o ai titoli di corse: niente batte la comodità di un buon pad per immergervi completamente nell’azione. Ecco perché scegliere il controller giusto è essenziale per ottenere il massimo dai vostri giochi preferiti.

Uno dei migliori punti di partenza? I controller per Xbox. Perfettamente compatibili con Windows, offrono un’ergonomia eccellente e una configurazione praticamente plug-and-play: li collegate al PC e siete pronti a giocare.

Ma non finisce qui: ci sono anche alternative valide per chi cerca un design diverso, funzionalità aggiuntive o un prezzo più accessibile. Dai controller wireless alle opzioni cablate, il mercato offre soluzioni per ogni esigenza e budget. In questa guida vi aiuteremo a scoprire i migliori controller per PC, confrontando modelli iconici e altre opzioni interessanti per trovare quello perfetto per il vostro stile di gioco.

Trust Gaming GXT 542 Il più economico Un controller wireless versatile e sostenibile, perfetto per il gaming multipiattaforma con materiali riciclati e funzionalità avanzate. Prezzo contenuto, tripla modalità di connessione (USB 2.4 GHz, Bluetooth, cavo USB), compatibilità multipiattaforma € 27.99 su Amazon

Il controller per PC Trust Gaming GXT 542 si distingue per il suo design sostenibile, realizzato con il 75% di materiali riciclati, e una batteria ricaricabile che vi permette di giocare per tante ore di seguito senza l'ingombro dei cavi. Grazie alla tripla modalità di connessione, è possibile scegliere tra ricevitore USB a 2.4 GHz, Bluetooth o cavo USB per la massima compatibilità con PC, Nintendo Switch, Android, iOS e altri dispositivi.



L’esperienza di gioco è resa ancora più immersiva grazie ai grilletti sensibili alla pressione, al sensore di movimento compatibile con i giochi di Nintendo Switch e al feedback di vibrazione realistico. Il controller è anche personalizzabile, grazie alle due cover D-pad intercambiabili.



Inoltre, nonostante si tratti di un controller wireless, è possibile continuare a giocare anche durante la ricarica grazie al cavo extra-lungo di 3 metri, che garantisce un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Controller wireless Amazon Luna Perfetto per il cloud gaming Un controller ottimizzato per il cloud gaming, compatibile con molti dispositivi e dotato di connessione Wi-Fi a bassa latenza. Connessione Wi-Fi diretta ai server per una latenza ridotta, compatibilità multipiattaforma, passaggio facile da uno schermo all’altro su Luna. Funzionalità complete solo con il servizio Luna, mancanza di opzioni di personalizzazione per i tasti. € 49.99 su Amazon

Progettato per offrire la migliore esperienza di gioco su Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, questo controller si distingue per la sua connessione diretta tramite Wi-Fi ai server di Amazon, che garantisce una latenza ridotta durante le tue partite.



Anche se è pensato per sfruttare appieno la tecnologia Cloud Direct, può essere utilizzato come controller universale grazie alle opzioni di connessione Bluetooth e USB, che lo rendono compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, smartphone, Smart TV Samsung e LG, iPhone e Chromebook.



Garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva, grazie alle levette analogiche sfalsate, ai grilletti precisi, ai bumper facili da raggiungere e ai tasti reattivi. Una funzionalità particolarmente interessante è la possibilità di mettere in pausa un gioco su un dispositivo e riprenderlo su un altro, caratteristica che rende il passaggio tra schermi semplice e immediato.



Grazie al suo design ergonomico e alle molteplici opzioni di utilizzo, questo controller è perfetto sia per il gaming su Luna che per altre piattaforme.

PowerA Fusion Pro 3 Per chi preferisce una connessione cablata Controller per Xbox con pulsanti programmabili e grilletti accorciabili a piacimento. Incredibilmente personalizzabile, motori a doppio rombo per un feedback immersivo, include una custodia personalizzata e frontalini intercambiabili. Alcune funzioni dipendono dai giochi supportati (per esempio, il feedback tattile). € 54.99 su Amazon

Il PowerA FUSION Pro 3 per Xbox Series X|S è un controller cablato progettato per chi cerca un vantaggio competitivo durante il gioco. Grazie ai 4 pulsanti mappabili, è possibile personalizzare i comandi senza interrompere l'azione. I blocchi trigger a 3 posizioni permettono di regolare la corsa per azioni più rapide nei giochi FPS o per una guida più precisa nei titoli di corse.



Le levette analogiche ALPS intercambiabili offrono una personalizzazione totale: è possibile scegliere tra stick corti o lunghi e levette concave o convesse, per adattare il controller ad ogni stile di gioco. Il feedback dei motori a doppio rombo e dei grilletti a impulso garantisce un’esperienza immersiva, mentre gli anelli anti-attrito assicurano movimenti fluidi e precisi.



Le impugnature gommate testurizzate offrono il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, è possibile scegliere tra due frontalini intercambiabili, nero con impugnature in gomma o bianco classico, per un look personalizzato.



Completa il tutto il jack audio da 3,5 mm per comunicazioni cristalline e il controllo del volume integrato. PowerA FUSION Pro 3 offre una licenza ufficiale Xbox e include una custodia personalizzata per portare il controller ovunque e tenere al sicuro tutti i componenti.

Controller Xbox ufficiale Il miglior rapporto qualità/prezzo Il controller ufficiale per console Xbox e Windows, utilizzabile sia wireless che cablato via USB Mappatura dei pulsanti personalizzabile, connettività wireless multipiattaforma, pulsante Condividi per acquisire contenuti in modo immediato. mappatura dei pulsanti accessibile solo tramite app Accessori Xbox, funziona a batterie € 57.68 su Amazon

Il controller wireless per Xbox offre un design moderno e confortevole. Grazie alla mappatura personalizzata, è possibile regolare i pulsanti a seconda delle proprie esigenze, mentre il jack da 3,5 mm ti consente di collegare le cuffie compatibili per un’esperienza audio completa.



La connettività wireless tramite Xbox Wireless e Bluetooth garantisce la massima versatilità, e consente di giocare su Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, tablet Android e dispositivi iOS. L'impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore, insieme alla croce direzionale ibrida, assicura un controllo preciso e affidabile.



Inoltre, il pulsante Condividi permette di catturare e condividere screenshot e video con un semplice tocco. La possibilità di alternare facilmente tra dispositivi rende questo controller perfetto per i videogiocatori che cercano un controller versatile da utilizzare su più piattaforme.

Controller Xbox Elite Series 2 Il controller premium per PC Controller di alta qualità realizzato ufficialmente da Microsoft, compatibile con Xbox e Windows, pensato per giocatori professionisti e competitivi. Componenti intercambiabili per una personalizzazione estrema, supporta fino a tre profili personalizzati, batteria ricaricabile con autonomia fino a 40 ore. Prezzo elevato rispetto ai controller standard, richiede l'app Accessori Xbox per mappare i pulsanti. € 179 su Amazon

Il controller wireless Elite Series 2 per Xbox è la scelta migliore per i giocatori più esigenti. Pensato per garantire prestazioni eccezionali, offre infinite possibilità di personalizzazione grazie ai componenti intercambiabili, come levette, croci direzionali e paddle posteriori, che possono essere sostituite per adattarlo perfettamente ad ogni stile di gioco.



Le levette a tensione regolabile e i blocchi dei grilletti più corti permettono di reagire con precisione e velocità, mentre l'impugnatura gommata arrotondata assicura un comfort duraturo anche durante le sessioni di gioco più lunghe. È possibile salvare fino a tre profili personalizzati direttamente sul controller e passare da uno all’altro con facilità.



La batteria ricaricabile integrata offre fino a 40 ore di autonomia, mentre i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata nel tempo. La connettività è versatile: è possibile usare Xbox Wireless, Bluetooth o il cavo USB-C incluso per giocare su console Xbox, PC Windows e dispositivi Android e iOS.